Tekken 8 : hwoarang débarque en vidéo (et en moto)

Tekken 8 sera l’album de la maturité pour Hwoarang

Hwoarang revient et il change clairement de cap par rapport à Tekken 7. Il perd son style edgy et son cache-œil pour revenir à un design plus classique et s’approche un peu plus de son mentor Baek Doo San. Une évolution qui se retrouve aussi dans son gameplay puisqu’en plus de coups inédits, on en discerne d’autres qui viennent directement de son maître de Taekwendo.

Et même si on est très heureux de le revoir (surtout face à Jin), tout ça ne nous avance toujours pas sur la période de sortie de Tekken 8 qui n’est toujours pas déterminée (sauf une ancienne référence auprès des investisseurs l’an dernier mais rien lors du bilan annuel qui a eu lieu cette semaine). On se contentera donc de rappeler qu’il sortira sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.