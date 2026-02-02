Tekken 8 lève le voile sur sa saison 3, avec Kunimitsu, Bob, Roger Jr. et un personnage mystère

L’année du changement, mais avec des anciens

On avait pris l’habitude de connaître l’identité de chaque nouveau DLC au compte-goutte, mais pour sa saison 3, Tekken 8 se la joue beaucoup moins mystérieux. On sait déjà qui seront les 3 prochains combattants à rejoindre le jeu, et ce sont tous des revenants. Un retour aux fondamentaux avec des visages connus est sans doute ce qu’à besoin l’équipe derrière le jeu, et c’est Kunimitsu qui va ouvrir le bal de cette saison 3.

La jeune ninja devrait débarquer dès la fin du printemps prochain, ce qui signifie que ce début d’année sera plutôt calme sur Tekken 8. Enfin, presque, puisque Bandai Namco prévoit d’apporter un gros patch d’équilibrage aux alentours du 17 mars, qu’il décrit comme « un nouveau départ ». Les critiques sur la saison 2 ont certainement été entendues, et c’est via cette mise à jour que l’éditeur veut relancer l’intérêt autour du jeu.

Après cela et l’arrivée de Kunimitsu, c’est Bob qui viendra filer quelques mandales cet été. L’américain sera suivi à l’automne par Roger Jr., personnage iconique de la saga (à sa façon). Et pour le dernier personnage prévu pour cet hiver, Bandai Namco ne veut rien dire. Peut-être un nouveau guest ou un personnage vraiment inédit ? Ce troisième Season Pass pourra en tout cas être acheté dès le 10 février prochain, date à laquelle démarrera la campagne pour le deuxième anniversaire du jeu.