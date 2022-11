Tekken 8 : Une sortie envisagée pour l’année fiscale 2023 ?

On ne s’attendait vraiment pas à voir Tekken 8 être annoncé lors d’un State of Play, bien que la surprise fut agréable. Avec le peu qui nous a été montré, on suppose que le développement a encore beaucoup de chemin devant lui, et on fait déjà une croix sur la possibilité de le voir arriver dans les prochains mois. Pour autant, une sortie durant l’année 2023 reste dans l’ordre du possible, du moins si les plans de Bandai Namco tiennent.

Une première fenêtre de sortie

L’éditeur japonais a récemment présenté les résultats de son dernier trimestre, confirmant au passage qu’Elden Ring cartonnait toujours. Durant cet appel avec les investisseurs, le cas de Tekken 8 a été évoqué. Lorsqu’un investisseur a demandé si Bandai Namco comptait sortir un titre aussi porteur que le jeu de From Software, un représentant de l’éditeur déclare (propos rapportés par Insider Gaming) :

« Nous planifions un grand nombre de projets. Tekken 8 est également en cours de développement dans le but d’être lancé au cours de l’année fiscale 2023 ou plus tard. »

On comprend donc que le jeu de combat vise pour le moment une période entre le mois d’avril 2023, au plus tôt, et le mois de mars 2024. Mais Bandai Namco reste prudent et n’exclut pas la possibilité que le jeu sorte encore plus tard. On tâchera de rester optimiste en croisant les doigts pour une sortie en 2023, tout comme on espère maintenant revoir le jeu lors des Game Awards.

Tekken 8 sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.