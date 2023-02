Tekken 8 : Jin Kazama fait parler ses poings dans son trailer de présentation

Une première partie du casting de Tekken 8 a déjà été officialisée avec le premier trailer du jeu, mais ça ne veut pas dire que les combattants déjà présentés n’auront pas droit à une mise en avant aussi grande que les autres. Après un trailer consacré à son méchant papa Kazuya, Jin Kazama est aujourd’hui au cœur d’une nouvelle vidéo qui a pour but de mettre en avant tout son moveset et les quelques nouveautés qu’il possèdera dans cet épisode.

Un personnage plus apaisé, mais toujours aussi brutal

C’est un Jin nouveau et plus mature qui se présente à nous, même si sa façon de se battre n’a pas beaucoup changé. Maitrisant plus que jamais son démon intérieur, le combattant donne une leçon à son daron avec des coups brutaux et un finish move spectaculaire.

On suppose maintenant que Paul et Law pourraient être les prochains personnages à être au cœur d’une vidéo tout prochainement, étant donné que les deux bonhommes étaient présents dans le trailer d’introduction du jeu, sauf si Bandai Namco décide de nous surprendre avec le reste du roster.

Tekken 8 est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, probablement dans le courant de l’année 2023 (du moins on l’espère).