Katsuhiro Harada, pilier de la série Tekken, quittera Bandai Namco à la fin de l’année

Le visage de Tekken s’en va

Katsuhiro Harada a annoncé la nouvelle sur ses propres réseaux sociaux, en indiquant que le moment était propice pour partir. Il évoque le fait d’avoir vu bon nombre de ses amis partir à la retraite, tandis que certains sont malheureusement décédés (on pense à Tomonobu Itagaki), le laissant ainsi réfléchir à ce qu’il devrait faire du reste de sa vie et de sa carrière :

« Ces dernières années, j’ai vécu la perte de plusieurs amis proches dans ma vie personnelle, et dans ma vie professionnelle, j’ai assisté au départ à la retraite ou au décès de nombreux collègues expérimentés que je respecte profondément. Ces événements accumulés m’ont amené à réfléchir au « temps qu’il me reste en tant que créateur ». Durant cette période, j’ai sollicité les conseils de Ken Kutaragi — que je respecte comme s’il était un autre père — et j’ai reçu des encouragements et des conseils inestimables. Ses paroles m’ont discrètement soutenu dans cette décision. »

Il précise que ce départ se fera en douceur puisqu’il a progressivement légué ses responsabilités à d’autres personnes :

« Au cours des quatre ou cinq dernières années, j’ai progressivement délégué toutes mes responsabilités, ainsi que les histoires et la création de l’univers que je supervisais, à l’équipe, ce qui m’amène à aujourd’hui. Avec le recul, j’ai eu la chance de travailler sur une extraordinaire variété de projets : des titres en réalité virtuelle (comme Summer Lesson), Pokkén Tournament, la série SoulCalibur et bien d’autres, et d’autres en dehors de l’entreprise. »

Il fera ainsi sa dernière apparition publique avec Bandai Namco au cours des Tekken World Tour 2025 Global Finals du 31 janvier au 1ᵉʳ février, mais son départ sera tout de même acté dès la fin de cette année. L’équipe en charge de Tekken 8 a publié un autre message dans la foulée pour tenter de rassurer la communauté :

« À nos fans, soyez assurés que le développement des futurs contenus de Tekken 8 continue. Nous allons poursuivre nos efforts en prenant en compte vos retours sur le jeu afin de nous assurer de respecter la vision de Harada-san, en dédiant tous nos efforts pour assurer l’héritage de la série Tekken pour qu’elle continue à être l’une des séries de jeux de combat les plus aimées dans le monde. Nous adressons notre plus grande gratitude à Harada-san pour avoir livré sa vision et avoir assuré le succès de la série au fil des années. »

Toujours est-il qu’il s’agit là d’un gros bouleversement pour la série, à l’heure où Tekken 8 n’est pas forcément en odeur de sainteté. On s’attend d’ailleurs à ce que Bandai Namco révèle bientôt le troisième Season Pass du jeu, puisque le deuxième vient de se conclure avec l’arrivée de Miary Zo.