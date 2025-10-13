Tekken 8 : Le personnage de Miary Zo viendra conclure le deuxième Season Pass en décembre
Tekken 8 n’est pas au meilleur de sa forme avec sa deuxième saison, et il lui reste encore un personnage à sortir avant de passer à un nouveau chapitre qui lui sera peut-être plus profitable. Ce dernier personnage n’est autre que Miary Zo, un nouveau visage pour la licence, qui a fait l’objet d’une nouvelle vidéo diffusée à l’occasion de l’EVO France qui s’est tenu ce week-end.
Un style de combat très animal
Miary Zo révèle ici son style bien particulier dans cette grande vidéo de gameplay, où l’on peut voir cette combattante user des mouvements inspirés des animaux, même s’il ne s’agit pas forcément des animaux les plus dangereux. Très proche de la faune de Madagascar, elle pourra aussi faire appel à un pouvoir un peu plus mystique qui lui permet d’invoquer une lance spéciale ainsi que des serpents spectraux pour tenir à distance ses ennemis.
Bandai Namco a profité de cette vidéo pour confirmer la date de disponibilité de ce nouveau DLC, avec une nouvelle arène. Miary Zo rejoindra donc le casting de Tekken 8 dès le 1er décembre prochain, du moins pour les possesseurs du deuxième Season Pass. Pour les autres, il faudra simplement patienter 72 heures de plus, avec une sortie programmée au 4 décembre. Et on imagine que c’est dans ces eaux-là que l’éditeur lèvera le voile sur le premier combattant de la troisième saison, peut-être lors des prochains Game Awards.
Tekken 8 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.
Date de sortie : 26/01/2024