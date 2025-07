Tales of the Shire est « terriblement ennuyeux » et rempli de problèmes techniques, le jeu Seigneur des Anneaux connaît un lancement difficile

La vie pas si tranquille de Hobbit

Pourtant, tout aurait pu sourire à cette nouvelle adaptation du Seigneur des Anneaux. Une simulation de vie qui nous plonge dans le quotidien tranquille des hobbits, l’emphase étant mis sur une expérience cozy et décontractée. Tous les ingrédients du genre y sont réunis, le tout dans le monde riche imaginé par J. R. R. Tolkien. Il n’y avait pas non plus beaucoup de doutes à se faire sur la fidélité et le soin apporté à l’univers étant donné que c’est Wētā Workshop qui s’occupe du développement, société Néo-Zélandaise qui a travaillé sur les costumes, décors, maquillages, effets pratiques et spéciaux des films éponymes.

Est-ce que leur manque d’expérience en jeu vidéo ou les conditions de développement ont impacté la qualité du titre à la sortie ? Très probablement. Quelques copies physiques se baladent déjà dans la nature et les premiers retours ne sont pas très positifs. Même constat du côté des premières critiques publiées chez nos confrères : une quinzaine de tests ont été recensés sur Metacritic et le score plafonne actuellement à 60/100 avec des notes qui ne frôlent jamais les 8/10.

Des premiers tests pas très rassurants

IGN de son côté a été plus tranchant : avec un 4/10, le média américain parle « d’une idée prometteuse qui s’est avérée terriblement ennuyeuse et extrêmement boguée ». Le journaliste parle d’une aventure remplie de bonnes intentions, mais qui ne mènent malheureusement à rien, avec des mécaniques peu profondes et sans aucune originalité. Le pire étant des performances techniques désastreuses.

Un constat partagé par nos confrères français de chez Gameblog, qui n’ont tout simplement pas pu poursuivre leur session de jeu face à de trop nombreux plantages et problèmes de performances. PC Gamer souligne également le manque de choses à faire dans le jeu, bien que leur test soit un peu plus édulcoré, notamment grâce à la cuisine qui a été l’une « des activités préférées » du testeur, tout comme « la cueillette de champignons, de fruits et d’herbes à travers les collines vallonnées et les prairies luxuriantes d’un Bywater magnifiquement détaillé ».

Sur Reddit, les retours soufflent le chaud et le froid, jugeant une aventure cozy agréable à découvrir dans l’univers du Seigneur des Anneaux, mais qui n’a pas assez travaillé ses mécaniques pour nous donner envie de s’y plonger plus que quelques heures avec une redondance marquée. Les versions PC et Switch sont particulièrement pointées du doigt pour leurs performances techniques.

Pour l’instant, le studio n’a pas encore pris la parole concernant les soucis techniques. On imagine qu’il est préférable d’attendre quelques patchs pour espérer une expérience stable. Notez que nous n’avons pas encore eu l’occasion de mettre les mains sur ce Tales of the Shire, qui sort aujourd’hui sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. A quelle heure ? A 18 heures pour être plus précis.