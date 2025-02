Tales of the Shire : Le jeu cozy Seigneur des Anneaux est repoussé au mois de juillet 2025

Un peu de sommeil vous remet de bien des choses

Est-ce lié à la situation compliquée de son éditeur Private Division ? Possible. Mais les développeurs de Weta Workshop viennent d’annoncer un report assez significatif pour leur prochain jeu, Tales of the Shire. Initialement prévu pour le 25 mars 2025, le titre vient d’être décalé au 29 juillet prochain. Un report de plusieurs mois tout de même, justifié par le besoin de peaufiner l’expérience, comme le communiqué nous l’apprend :

«Un bon festin de Hobbit prend du temps, et Tales of the Shire aussi ! Nous prenons un peu plus de temps pour nous assurer que chaque Hobbit, sur chaque plateforme, puisse profiter de la même expérience chaleureuse. Le jeu sortira désormais le 29 juillet 2025. Nous voulons que ce jeu soit comme un câlin chaleureux de la Terre du Milieu, et nous veillons à ce que, peu importe où vous jouez, vous vous sentiez comme chez vous dans la Comté. Des coiffures pour les pieds aux gâteaux les plus moelleux, chaque détail sera parfait. Nous vous remercions de votre patience et avons hâte de vous faire découvrir la vie dans la Comté cet été. En attendant, dressez la table, polissez votre argenterie et préparez-vous pour un festin digne d’un Hobbit ! Au plaisir de vous accueillir à Bywater. »

Patience patience donc, en espérant que cela ne sous-entend pas le prolongement d’un développement intensif. Quant aux plateformes visées, Tales of the Shire est toujours prévu sur PC, PS5, Xbox Series et Switch. Qui sait, peut-être que cela lui permettra aussi d’espérer une sortie sur la prochaine console de Nintendo ?