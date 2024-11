Take-Two a revendu le label Private Division, sans dire à qui, et a bien fermé les studios Roll7 et Intercept Games

Une vente encore mystérieuse

Le président Strauss Zelnick avait beau nier la situation tout en diminuant son impact, mais IGN avait pu confirmer que Take-Two cherchait bien à revendre Private Division, sans quoi le label d’édition était condamné à fermer ses portes. Le dernier bilan financier de Take-Two nous a donc bien permis de confirmer que Private Division avait été vendu, à un acheteur dont l’identité reste pour le moment inconnue :

« De plus, nous avons récemment pris la décision stratégique de vendre notre label Private Division afin de concentrer nos ressources sur la croissance à long terme de nos activités principales et mobiles. Dans le cadre de cette transaction, l’acheteur a acheté nos droits sur la quasi-totalité des titres de jeux service et à venir de Private Division. »

Selon la dernière enquête d’IGN, l’éditeur était en discussion avec une société de capital-investissement pour un tel rachat, sans que l’on sache si c’est vraiment cette dernière qui a conclu l’accord. Take-Two conserve malgré tout le pouvoir sur No Rest for the Wicked, qui est disponible en accès anticipé. Aucun mot n’a été adressé concernant Tales of the Shire.

Deux studios ne s’en relèveront pas

De plus, le bilan confirme également la fermeture des studios Roll7 (OlliOlli World) et Intercept Games (Kerbal Space Program). Là encore, Strauss Zelnick avait voulu jouer la montre et niait la fermeture des studios, alors qu’ils avaient été vidés de leurs employés ces derniers mois.

Et aujourd’hui, Strauss Zelnick est enclin à nous dire pourquoi ces équipes n’existent plus. C’est chez GamesIndustry.biz que le président de Take-Two justifie cette décision en indiquant qu’après tout, l’éditeur et surtout spécialisé dans les grosses sorties et AAA, pas les projets à plus petites échelles :

« Nous avons pris cette décision stratégique afin de pouvoir concentrer toutes nos ressources sur la croissance à long terme de nos activités principales et mobiles. Nous sommes vraiment les meilleurs dans ces grandes expériences AAA. Nous possédons les plus grandes propriétés intellectuelles dans le secteur du divertissement interactif, certaines des plus grandes propriétés intellectuelles dans le secteur du divertissement en général, et créer des suites à des franchises existantes appréciées ainsi que de nouvelles propriétés intellectuelles à succès est notre mission. »

Et tant pis pour les projets un peu plus frais qui n’ont pas à vocation d’être des AAA. Pour rappel, le label Private Division a permis de donner vie à des jeux comme Rollerdrome, Kerbal Space Program et OlliOlli World, tous appréciés du public. Il avait aussi été en charge de plus gros projets comme The Outer Worlds du studio Obsidian.