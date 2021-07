Switch Oled annoncée : Résumé des informations en 3 minutes

On s’attendait à l’annonce d’une Switch Pro depuis des mois, le constructeur nippon a finalement concrétisé une nouvelle console. Il s’agit cependant d’une Nintendo Switch Oled, qui proposait quelques nouveautés, mais sans pour autant révolutionner les performances. La petite dernière accueillera en effet un écran Oled, ce qui améliorera le confort des joueurs portables.

Rien de plus, si ce n’est un port Ethernet sur le dock et un support plus robuste à l’arrière de la machine. Si jamais vous voulez tout connaître de cette nouvelle console, qui sortira le 8 octobre en même temps que Metroid Dread, on vous résume tout ce qu’il y a à savoir en vidéo.