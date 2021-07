Nintendo Switch OLED : Nintendo confirme qu’il n’y a aucun changement dans la RAM et le CPU

Il y avait beaucoup de choses à dire autour de la Nintendo Switch OLED, avec Nintendo qui a pris la parole plusieurs fois dans la journée pour confirmer ou non quelques interrogations autour de la machine. Et si la console embarque quelques nouveautés, elle reste fondamentalement la même à l’intérieur, comme le déclare une nouvelle fois Nintendo dans les colonnes de The Verge.

La Switch OLED n’est pas la Switch Pro attendue

Le constat est sans appel, cette nouvelle Nintendo Switch OLED n’est en aucun cas plus puissante que la Nintendo Switch de base. Elle possède les mêmes composants que la Switch v2, qui est disponible sur le marché depuis quelques années :

« La Nintendo Switch OLED n’a pas de nouveau CPU, ou plus de RAM, par rapport aux précédents modèles de la Nintendo Switch. »

Si vous aviez encore des doutes, au moins, c’est définitivement clair. De plus, Nintendo précise que les améliorations audio ne concernent que les haut-parleurs de la console. Autrement dit, vous ne sentirez la différence qu’en jouant en mode portable, et le son en mode docké sera bien le même que sur la précédente Switch.

Avec toutes les rumeurs autour d’une Switch Pro plus puissante, c’est forcément la douche froide, même si les développeurs doivent quant à eux être soulagés de ne pas devoir faire plusieurs versions de leurs jeux pour correspondre à tous les modèles.