La Nintendo Switch OLED est disponible en précommande

Nintendo ne perd pas de temps. Hier, on apprenait l’existence de la Nintendo Switch OLED, un nouveau modèle qui fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis des mois. Et si ces dernières n’ont pas tout à fait visé juste, Nintendo s’apprête bien à fournir une nouvelle version de sa console, qui a surtout pour but de changer l’écran de cette dernière. Alors qu’on vient tout juste de la découvrir, la Nintendo Switch OLED est déjà disponible en précommande dans plusieurs boutiques.

Où précommander la Nintendo Switch OLED ?

Vous pouvez donc déjà retrouver la Nintendo Switch OLED dans quelques boutiques en ligne, pour un prix qui est compris entre 349,99 € et 359,99 €.

Le nouveau coloris Blanc est disponible en précommande, comme pour le coloris Néon (avec une console noire et des Joy-Con rouge et bleu), qui est de retour avec ce modèle. Voici où précommander la Nintendo Switch OLED :

Console Nintendo Switch OLED Blanche

Console Nintendo Switch OLED Néon

Pour rappel, cette console Nintendo Switch OLED n’est pas plus puissante que l’ancienne, et comporte seulement un nouvel écran plus lumineux, un support plus stable, un port éthernet sur le dock et des haut-parleurs améliorés. Elle sortira le 8 octobre 2021.