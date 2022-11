Surviving The Abyss : Paradox Interactive annonce un nouveau jeu de gestion/simulation/survie développé par Rocket Flair Studios

Si une partie du public était focalisée sur le PC Gaming Show 2023 Preview diffusé hier pour prendre des nouvelles de plusieurs titres comme Superfuse, Clash : Artifacts of Chaos ou encore Warhammer 40,000: Rogue Trader, plus tôt dans la journée, Paradox Interactive (Prison Architect, Cities Skylines, Victoria 3, Crusader Kings III…) a également tenu un petit stream de son côté afin de présenter Surviving The Abyss.

Lancement de l’accès anticipé le 17 janvier 2023 sur PC

Développé par Rocket Flair Studios (Dynasty of the Sands) et édité par Paradox Arc (Stardeus, Across the Obelisk), il s’agit d’un jeu de gestion/simulation/survie nous invitant à construire et développer notre propre base sous-marine qui est en fait un centre de recherche travaillant sur le perfectionnement et la militarisation du clonage humain.

Prenant place sur Terre en 1976, autrement dit en pleine Guerre froide, le titre promet d’intégrer de nombreuses fonctionnalités propre à ce genre d’expériences comme la gestion de la santé physique et mentale de notre groupe de scientifiques, l’amélioration des infrastructures, la récupération de ressources, le développement de technologies diverses et variées ainsi que la prise de décisions face aux événements aléatoires qui tenteront de nous compliquer la tâche.

En attendant d’en apprendre davantage, notez que Surviving The Abyss sera disponible en accès anticipé dès le 17 janvier 2023 sur PC via Steam.