L’histoire de Clash : Artifacts of Chaos présentée dans une nouvelle bande-annonce

A l’occasion du PC Gaming Show 2023 Preview, une version miniature de la conférence estivale de PC Gamer, le studio ACE Team et l’éditeur français Nacon en ont profité pour dévoiler une nouvelle bande-annonce pour Clash : Artifacts of Chaos. Le jeu d’action et d’aventure nous a ainsi parlé de son intrigue à travers une vidéo qui s’attarde sur son histoire.

Zénozoïk, on arrive

Dans cette nouvelle aventure teintée d’action et de combats majoritairement au corps-à-corps, on y incarne Pseudo, un combattant agile qui va devoir protéger l’Enfant, une petite créature meurtrie et seule. Sur son chemin, notre personnage va indirectement se retrouver impliqué dans divers conflits et fera face à la grande menace qui pèse sur le monde de Zénozoïk, à savoir la Maîtresse des Artéfacts, Gemini, qui veut s’emparer de l’Enfant.

Clash : Artifacts of Chaos est attendu pour le 9 février 2023 sur PC (via Steam et l’Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series.