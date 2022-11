Warhammer 40,000: Rogue Trader dévoile son gameplay et un collector

Nouveau projet ambitieux du studio Owlcat Games, Warhammer 40,000: Rogue Trader a profité de la conférence PC Gaming Show 2023 Preview de ce jeudi pour dévoiler une nouvelle bande-annonce. On y découvre les mécaniques de gameplay, proches des précédentes productions du développeur, ainsi qu’une édition collector qui sera disponible à la sortie du jeu.

Du C-RPG à la sauce Warhammer

Réputé pour ses adaptations du jeu de rôle Pathfinder avec les sympathiques Pathfinder: Kingmaker et Pathfinder: Wrath of the Righteous, Owlcat Games rempile pour un nouveau C-RPG, cette fois-ci dans l’univers Warhammer. Le titre propose ainsi des mécaniques de RPG avec des combats au tour par tour où l’on y incarne un Libre-Marchand (un Rogue Trader) qui va devoir explorer la menaçante région de Koronus aux côtés de plusieurs compagnons. La nouvelle bande-annonce est relativement timide mais permet tout de même d’apercevoir quelques séquences de gameplay.

Cette vidéo signe également l’ouverture des wishlists sur les différentes plateformes PC où sera disponible le jeu, à savoir Steam, GOG et Epic Games Store. Mieux encore, une édition collector a été officialisée, regroupant :

Une figurine peinte de 20 centimètres de Cassia Orsellion

Un artbook à couverture rigide

Une mandat

Un pack d’autocollants

Une bannière

Cette édition est pour l’instant uniquement en précommande sur le site officiel, et on ne sait encore quels autres revendeurs vont participer. Il est également possible de mettre la main sur plusieurs packs fondateurs, qui donneront accès à plusieurs phases d’alpha et de bêta ainsi qu’à d’autres objets numériques.

Par contre, il va falloir rester patient, aucune date ou période de sortie n’a été communiquée pour ce Warhammer 40,000: Rogue Trader. On sait cependant qu’il sera disponible sur PC et consoles, sans précision pour ces dernières.