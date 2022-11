Superfuse : Le hack ‘n’ slash de Stitch Heads Entertainment et Raw Fury lancera son accès anticipé le 31 janvier 2023 sur PC

Officialisé en avril dernier et montré lors de l’IGN Summer of Gaming et la Gamescom 2022, Superfuse a profité du PC Gaming Show 2023 Preview diffusé hier soir pour donner de ses nouvelles. Par l’intermédiaire d’un trailer inédit, le hack ‘n’ slash développé par Stitch Heads Entertainment et édité par Raw Fury a notamment annoncé qu’il sera disponible en accès anticipé dès le 31 janvier 2023 sur PC via Steam.

Deux classes jouables et plus encore ?

Hormis cette information, on n’en sait pas beaucoup plus sur le contenu exact qui sera proposé au lancement de cet early access si ce n’est qu’il y aura deux classes jouables : le Berserker et l’Elémentaliste. Rassurez-vous, d’après la page Steam du titre, il ne faudra pas patienter très longtemps pour en apprendre davantage puisque le studio néerlandais prévoit de reprendre la parole le mois prochain.

En attendant, rappelons que Superfuse nous invitera, en solo ou en coopération, à incarner des Gardiens, les bras armés de la Corporatocratie et protecteurs de l’avenir de l’humanité, à travers des lieux générés procéduralement et dans une ambiance très fortement inspirée des comics afin de combattre une menace nommée la Corruption.