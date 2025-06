NetEase dévoile Blood Message, un jeu d’action-aventure AAA solo impressionnant qui sortira sur PC et consoles

NetEase a trouvé son God of War

Présenté comme un jeu d’aventure linéaire et hautement cinématographique, Blood Message se veut être le premier AAA solo d’envergure de NetEase, qui a été confié à son studio 24 Entertainment Lin’an, qui est une branche de Thunder Fire Studio (qui abrite aussi le studio Naked Rain derrière Ananta ou Bad Guitar SQtudio et son FragPunk).

Le titre nous emmènera dans la province de Dunhuang dans les dernières années de la Dynastie Tang, où l’on y suivra les aventures d’un messager et de son fils à travers un voyage qui ne sera pas de tout repos, le duo étant coincé au milieu d’une révolte et de choix moraux entre leur pays et leur famille.

Blood Message entend bien nous faire barouder de l’est au centre de l’Asie de cette époque, afin de nous faire voir toute la culture du continent alors qu’une ère est sur le point de s’achever. NetEase précise que le jeu adopte le point de vue de personnes ordinaires dans un conflit qui les dépasse, dans le but de raconter cette période autrement que via des empereurs ou des généraux renommés.

Et cette première vidéo vous mettra tout de suite dans l’ambiance, en plus de vous faire remarquer l’évidente influence God of War, malgré une dimension infiltration plus poussée. C’est techniquement très impressionnant et trop beau pour être vrai, c’est pourquoi on restera aussi prudents que curieux.

Blood Message devrait sortir sur PC et sur consoles, même si on ne sait pas encore lesquelles. Vous vous en doutez, pas de date de sortie annoncée pour ce titre, qui a sans doute encore du chemin à faire. Le site officiel du jeu est en tout cas d’ores et déjà ouvert.