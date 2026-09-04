Saber : il n’y aura pas d’IA générative dans Space Marine 3, mais ne vous réjouissez pas trop vite

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Mallo

Rédigé par

0

Après un échange confinant au ridicule entre le patron de Saber Interactive et une ancienne scénariste au sujet d’un remplacement par des agents IA, voilà qu’on nous assure que Warhammer 40,000 : Space Marine 3 ne contiendra aucun élément généré par IA. Cependant, ne croyez pas à un geste de bonne volonté de la part de la direction, qui est en réalité contrainte et forcée.

Warhammer 40,000 : Space Marine 2 // Source : Focus Entertainment

Tout d’abord, une bien triste passe d’arme

Notre affaire remonte à la première quinzaine d’août, lorsqu’un certains Rideshare : « Stimulator » est présenté. Il s’agit d’un jeu ressemblant vaguement à un Crazy Taxi uberisé, dont l’intérêt semble plus que limité. Quoi qu’il en soit, sur BluSky, une certaine Stella Sacco sort du bois. Scénariste chez Saber entre juillet 2023 et juillet 2024, elle accusait l’éditeur de l’avoir licenciée afin de la remplacer par ChatGPT. Immédiatement, un porte-parole de l’entreprise a déclaré que c’était faux… Avant d’admettre que de l’IA était utilisée pour concevoir un mode libre expérimental avec un nombre infini de passagers potentiels par l’intermédiaire du grand patron, Matthew Karch.

Et d’ajouter que Saber croyait fermement à l’utilisation de l’IA pour améliorer l’expérience, optimiser le gameplay, bref, vous connaissez déjà le discours corpo à ce sujet. Stella Sacco a réagi en expliquant que l’éditeur pouvait bien s’exprimer, elle savait ce qu’elle disait. Un spectacle un peu triste mais, enfin, Saber a fini par intégrer la mention d’utilisation de l’IA à la fiche Steam, chose pourtant obligatoire sauf s’il s’agit de technologies en arrière plan (concept dont la limite est très floue). On pensait donc en rester là, mais c’était sans compter sur IGN, qui s’est occupé de traiter le sujet de l’IA en compagnie de Tom Willits, responsable du développement chez Saber.

Pas d’IA chez Saber… Dans les jeux à licence

Puisque le sujet est sur la table et que Saber a un petit incendie de communication à éteindre, Willits s’est volontiers exprimé sur le cas des autres jeux en cours de développement. Concrètement, il n’y aura pas d’IA générative dans Space Marine 3, Clive Barker’s Hellraiser : Revival, Stuntman : HollywoodTurok : OriginsJurassic Park : Survival, ou John Wick. Vous avez trouvé le point commun entre tous ces titres ? Bingo : ce sont des jeux dont les licences appartiennent à d’autres. Autres qui sont Games Workshop, Lionsgate, Universal et Paramount. Ce sont donc eux qui dictent les règles et on sait que Games Workshop interdit formellement l’usage de l’IA dans les productions.

Cependaaaaaaant (vous l’entendez comme moi), les autres productions et les équipes d’expérimentation de chez Saber continueront d’utiliser l’intelligence artificielle. Et autant dire que si vous êtes réfractaires au discours de progrès autour de l’IA, la déclaration de Willits va vous mettre de travers, car c’est à peine si ce dernier n’insulte pas la capacité de réflexion des joueurs :

Nous allons continuer d’expérimenter avec. Nous verrons si ça fonctionne dans Rideshare et si les joueurs apprécient cela. S’ils n’apprécient pas, c’est d’accord. C’est un simulateur, donc il est propice à l’expérimentation, vous voyez ce que je veux dire ? Si quelqu’un vous dit qu’il a déjà tout compris, il ment ou se trompe. (…) Les joueurs non plus ne savent pas comment l’appréhender. Alors je pense qu’un jour, quelqu’un, je ne sais pas qui, trouvera une idée de jeu tellement géniale qu’il arrivera à changer l’opinion de tout le monde (sur l’IA) et les choses seront réglées. (…) Nous y allons au doigt mouillé, honnêtement. Mais nous expérimentons et nous voyons bien ce qui marche ou pas. »

Quoi qu’il en soit, si vous êtes dans l’attente des jeux à licence cités, voire, soyons fous, que vous attendez encore le remake de Star Wars : Knights of the Old Republic, vous devriez être épargnés au moment de découvrir les titres. Du moins jusqu’au moment où un asset IA, placé là dans l’attente d’une version finale, soit potentiellement repéré par les joueurs les plus attentifs.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Warhammer 40,000 Space Marine 3 est déjà annoncé, le jeu entre officiellement en développement

pc ps5 xbox series
Warhammer 40,000 Space Marine 3 est déjà annoncé, le jeu entre officiellement en développement

Until Dawn 2 : Firesprite trouve du renfort du côté d’Adhoc Studio (Dispatch) pour le scénario

ps5
Until Dawn 2 : Firesprite trouve du renfort du côté d’Adhoc Studio (Dispatch) pour le scénario

Manette en mains, Exodus ressemble plus que jamais à Mass Effect, et on l’aime déjà pour ça

pc ps5 xbox series
Manette en mains, Exodus ressemble plus que jamais à Mass Effect, et on l’aime déjà pour ça

Don’t Nod dévoile les dessous de son « projet de transformation » qui « pourrait » conduire notamment… à 90 licenciements

Don’t Nod dévoile les dessous de son « projet de transformation » qui « pourrait » conduire notamment… à 90 licenciements
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Final Fantasy VII Revelation a beau avoir droit à une édition physique, vous aurez besoin d’un téléchargement supplémentaire
pc ps5 xbox series switch 2
Final Fantasy VII Revelation a beau avoir droit à une édition physique, vous aurez besoin d’un téléchargement supplémentaire
Naughty Dog n’en a pas fini avec The Last of Us, plusieurs projets sont en préparation
pc ps5
Naughty Dog n’en a pas fini avec The Last of Us, plusieurs projets sont en préparation
Xbox va serrer la vis sur le cloud gaming avec des restrictions de temps de jeu à venir dès novembre
Xbox va serrer la vis sur le cloud gaming avec des restrictions de temps de jeu à venir dès novembre
Echoes of Aincrad : son premier DLC Genesis Maidens arrivera cet hiver avec Mito
Echoes of Aincrad : son premier DLC Genesis Maidens arrivera cet hiver avec Mito
Saros nous ramènera sur Carcosa grâce à sa mise à jour gratuite Zenith, avec du Boss Rush et du New Game +
ps5
Saros nous ramènera sur Carcosa grâce à sa mise à jour gratuite Zenith, avec du Boss Rush et du New Game +
Maneater 2 : Le requin est de retour et il est plus affamé que jamais
pc ps5 xbox series switch 2
Maneater 2 : Le requin est de retour et il est plus affamé que jamais
Fate/EXTRA Record : Le remake du JRPG de Type-Moon dévoile sa date de sortie sur PC et consoles à l’occasion du State of Play Japan
pc ps5 switch ps4 switch 2
Fate/EXTRA Record : Le remake du JRPG de Type-Moon dévoile sa date de sortie sur PC et consoles à l’occasion du State of Play Japan
Ghost of Yōtei Complete Edition s’attarde en vidéo sur son DLC narratif et son mode Ennemi public, avec Jin Sakai
ps5
Ghost of Yōtei Complete Edition s’attarde en vidéo sur son DLC narratif et son mode Ennemi public, avec Jin Sakai
Rev. NOiR : le nouveau JRPG de Konami sortira en 2027 sur PS5, Xbox Series et PC
ps5
Rev. NOiR : le nouveau JRPG de Konami sortira en 2027 sur PS5, Xbox Series et PC
Final Fantasy VII Revelation sortira le 8 avril 2027 et fait le plein d’annonces (gameplay, DLC, collector…)
pc ps5 xbox series switch 2
Final Fantasy VII Revelation sortira le 8 avril 2027 et fait le plein d’annonces (gameplay, DLC, collector…)
Rhapsody in Scarlet : Konami dévoile un nouveau jeu d’action mêlant magie, créatures et jazz dans le New York des années 1920
pc ps5 xbox series
Rhapsody in Scarlet : Konami dévoile un nouveau jeu d’action mêlant magie, créatures et jazz dans le New York des années 1920
Until Dawn 2 : L’horreur revient avec une date de sortie et une nouvelle bande-annonce
ps5
Until Dawn 2 : L’horreur revient avec une date de sortie et une nouvelle bande-annonce
Crimson Desert a encore bien trop de mécaniques à nous proposer dans son DLC prévu pour le mois prochain
pc ps5 xbox series
Crimson Desert a encore bien trop de mécaniques à nous proposer dans son DLC prévu pour le mois prochain
Monster Hunter Wilds: Ascendance dévoile un nouveau trailer avec de nouveaux monstres et les mouvements inédits des armes
pc ps5 xbox series
Monster Hunter Wilds: Ascendance dévoile un nouveau trailer avec de nouveaux monstres et les mouvements inédits des armes
State of Play : Le résumé complet des 31 annonces (Final Fantasy VII Revelation, Maneater 2, DLC Crimson Desert…)
pc ps5 xbox series switch switch 2
State of Play : Le résumé complet des 31 annonces (Final Fantasy VII Revelation, Maneater 2, DLC Crimson Desert…)
Du gameplay sur PS5 Pro et une date de sortie précise pour Metro 2039
pc ps5 xbox series
Du gameplay sur PS5 Pro et une date de sortie précise pour Metro 2039
Non pas une mais deux manettes DualSense Grand Theft Auto 6 dévoilées chez Sony
ps5
Non pas une mais deux manettes DualSense Grand Theft Auto 6 dévoilées chez Sony
Final Fantasy Resonance transforme un jeu mobile disparu en un épisode qui devrait contenter les plus nostalgiques, notre aperçu
pc ps5 xbox series switch switch 2
Final Fantasy Resonance transforme un jeu mobile disparu en un épisode qui devrait contenter les plus nostalgiques, notre aperçu
Après avoir fuité, le LEGO PlayStation s’officialise au State of Play
playstation one
Après avoir fuité, le LEGO PlayStation s’officialise au State of Play
Guild Wars 3 : nous avons vu le MMO en action, ArenaNet veut bousculer le genre avec ses déplacements et ses combats
pc ps5
Guild Wars 3 : nous avons vu le MMO en action, ArenaNet veut bousculer le genre avec ses déplacements et ses combats
Le remake de The Witcher attendra, CD Projekt Red a d’abord besoin de s’occuper de The Witcher 4
Le remake de The Witcher attendra, CD Projekt Red a d’abord besoin de s’occuper de The Witcher 4
Square Enix dément les récentes rumeurs à propos de son rachat, qui ont affolé la Bourse
Square Enix dément les récentes rumeurs à propos de son rachat, qui ont affolé la Bourse
Frontier Developments (Planet Zoo, Jurassic World Evolution) va travailler sur un jeu Disney, sans doute lié à Disneyland
Frontier Developments (Planet Zoo, Jurassic World Evolution) va travailler sur un jeu Disney, sans doute lié à Disneyland
La suite de Lollipop Chainsaw est presque prête puisqu’elle sera jouable au Tokyo Game Show
pc ps5 xbox series switch switch 2
La suite de Lollipop Chainsaw est presque prête puisqu’elle sera jouable au Tokyo Game Show