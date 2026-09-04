Saber : il n’y aura pas d’IA générative dans Space Marine 3, mais ne vous réjouissez pas trop vite

Tout d’abord, une bien triste passe d’arme

Notre affaire remonte à la première quinzaine d’août, lorsqu’un certains Rideshare : « Stimulator » est présenté. Il s’agit d’un jeu ressemblant vaguement à un Crazy Taxi uberisé, dont l’intérêt semble plus que limité. Quoi qu’il en soit, sur BluSky, une certaine Stella Sacco sort du bois. Scénariste chez Saber entre juillet 2023 et juillet 2024, elle accusait l’éditeur de l’avoir licenciée afin de la remplacer par ChatGPT. Immédiatement, un porte-parole de l’entreprise a déclaré que c’était faux… Avant d’admettre que de l’IA était utilisée pour concevoir un mode libre expérimental avec un nombre infini de passagers potentiels par l’intermédiaire du grand patron, Matthew Karch.

Et d’ajouter que Saber croyait fermement à l’utilisation de l’IA pour améliorer l’expérience, optimiser le gameplay, bref, vous connaissez déjà le discours corpo à ce sujet. Stella Sacco a réagi en expliquant que l’éditeur pouvait bien s’exprimer, elle savait ce qu’elle disait. Un spectacle un peu triste mais, enfin, Saber a fini par intégrer la mention d’utilisation de l’IA à la fiche Steam, chose pourtant obligatoire sauf s’il s’agit de technologies en arrière plan (concept dont la limite est très floue). On pensait donc en rester là, mais c’était sans compter sur IGN, qui s’est occupé de traiter le sujet de l’IA en compagnie de Tom Willits, responsable du développement chez Saber.

Pas d’IA chez Saber… Dans les jeux à licence

Puisque le sujet est sur la table et que Saber a un petit incendie de communication à éteindre, Willits s’est volontiers exprimé sur le cas des autres jeux en cours de développement. Concrètement, il n’y aura pas d’IA générative dans Space Marine 3, Clive Barker’s Hellraiser : Revival, Stuntman : Hollywood, Turok : Origins, Jurassic Park : Survival, ou John Wick. Vous avez trouvé le point commun entre tous ces titres ? Bingo : ce sont des jeux dont les licences appartiennent à d’autres. Autres qui sont Games Workshop, Lionsgate, Universal et Paramount. Ce sont donc eux qui dictent les règles et on sait que Games Workshop interdit formellement l’usage de l’IA dans les productions.

Cependaaaaaaant (vous l’entendez comme moi), les autres productions et les équipes d’expérimentation de chez Saber continueront d’utiliser l’intelligence artificielle. Et autant dire que si vous êtes réfractaires au discours de progrès autour de l’IA, la déclaration de Willits va vous mettre de travers, car c’est à peine si ce dernier n’insulte pas la capacité de réflexion des joueurs :

Nous allons continuer d’expérimenter avec. Nous verrons si ça fonctionne dans Rideshare et si les joueurs apprécient cela. S’ils n’apprécient pas, c’est d’accord. C’est un simulateur, donc il est propice à l’expérimentation, vous voyez ce que je veux dire ? Si quelqu’un vous dit qu’il a déjà tout compris, il ment ou se trompe. (…) Les joueurs non plus ne savent pas comment l’appréhender. Alors je pense qu’un jour, quelqu’un, je ne sais pas qui, trouvera une idée de jeu tellement géniale qu’il arrivera à changer l’opinion de tout le monde (sur l’IA) et les choses seront réglées. (…) Nous y allons au doigt mouillé, honnêtement. Mais nous expérimentons et nous voyons bien ce qui marche ou pas. »

Quoi qu’il en soit, si vous êtes dans l’attente des jeux à licence cités, voire, soyons fous, que vous attendez encore le remake de Star Wars : Knights of the Old Republic, vous devriez être épargnés au moment de découvrir les titres. Du moins jusqu’au moment où un asset IA, placé là dans l’attente d’une version finale, soit potentiellement repéré par les joueurs les plus attentifs.