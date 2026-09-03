Maneater 2 : Le requin est de retour et il est plus affamé que jamais

Maneater 2, un action-RPG où R signifie Requin

C’est donc sans même crier gare que Tripwire Interactive, en collaboration avec Demiurge Studios, revient sur le devant de la scène vidéoludique, choisissant alors celle du State of Play de Sony pour annoncer Maneater 2, suite du premier opus. Et c’est par le biais d’une toute première bande-annonce que l’on découvre le Royaume de Neptune, « un parc d’attraction ultra-luxueux niché au cœur d’une île privée » qui servira de terrain de jeu au requin-bouledogue mangeur d’hommes qui rôde dans les parages. Un requin qui ne sera autre que vous-même, avec pour seul objectif en tête de retrouver sa liberté, en explorant, en évoluant… sans oublier de dévorer tout ce qui bouge sur son passage, ou encore de miser sur son agilité en balançant des objets avec sa queue.

Du côté du développement, il va sans dire que le studio américain compte bien mettre les bouchées doubles, notamment sur le plan visuel grâce au moteur Unreal Engine 5, en proposant des environnements sous-marins plus détaillés, des effets de lumière plus réalistes et un écosystème plus vivant. De quoi rendre le Royaume de Neptune le plus immersif possible… avant que votre requin ne vienne, évidemment, tâcher tout cela de sang frais.

C’est à peu près tout ce que nous savons sur Maneater 2, à l’heure où nous écrivons ces quelques lignes. Le studio tient d’ailleurs à préciser au détour de son billet publié sur le PlayStation Blog que nous n’avons vu « qu’une fraction infime de la partie émergée de l’iceberg ». Il faudra donc patienter encore un peu avant d’en découvrir davantage, tandis qu’une sortie se profile à l’horizon 2027 sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC.