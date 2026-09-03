Maneater 2 : Le requin est de retour et il est plus affamé que jamais

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En 2020, Maneater débarquait sur consoles et PC. Six ans déjà… Ce qui ne nous rajeunit pas, et toujours est-il qu’à l’époque, le titre de Tripwire Interactive sortait surtout des sentiers battus de l’action-RPG en nous mettant dans la peau d’un requin géant, bien décidé à se hisser au sommet de la chaîne alimentaire dans un vaste monde ouvert. Aujourd’hui, le requin est donc de retour avec Maneater 2 qui vient tout juste d’être annoncé.

Maneater 2 // Source : Tripwire Interactive

Maneater 2, un action-RPG où R signifie Requin

C’est donc sans même crier gare que Tripwire Interactive, en collaboration avec Demiurge Studios, revient sur le devant de la scène vidéoludique, choisissant alors celle du State of Play de Sony pour annoncer Maneater 2, suite du premier opus. Et c’est par le biais d’une toute première bande-annonce que l’on découvre le Royaume de Neptune, « un parc d’attraction ultra-luxueux niché au cœur d’une île privée » qui servira de terrain de jeu au requin-bouledogue mangeur d’hommes qui rôde dans les parages. Un requin qui ne sera autre que vous-même, avec pour seul objectif en tête de retrouver sa liberté, en explorant, en évoluant… sans oublier de dévorer tout ce qui bouge sur son passage, ou encore de miser sur son agilité en balançant des objets avec sa queue.

Du côté du développement, il va sans dire que le studio américain compte bien mettre les bouchées doubles, notamment sur le plan visuel grâce au moteur Unreal Engine 5, en proposant des environnements sous-marins plus détaillés, des effets de lumière plus réalistes et un écosystème plus vivant. De quoi rendre le Royaume de Neptune le plus immersif possible… avant que votre requin ne vienne, évidemment, tâcher tout cela de sang frais.

C’est à peu près tout ce que nous savons sur Maneater 2, à l’heure où nous écrivons ces quelques lignes. Le studio tient d’ailleurs à préciser au détour de son billet publié sur le PlayStation Blog que nous n’avons vu « qu’une fraction infime de la partie émergée de l’iceberg ». Il faudra donc patienter encore un peu avant d’en découvrir davantage, tandis qu’une sortie se profile à l’horizon 2027 sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC.

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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