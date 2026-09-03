Final Fantasy Resonance transforme un jeu mobile disparu en un épisode qui devrait contenter les plus nostalgiques, notre aperçu

Puisque cette démo de Final Fantasy Resonance n’avait pas réellement le temps de poser les bases de son scénario (que vous connaissez peut-être déjà via le jeu mobile), impossible de rentrer dans les détails ici. Tout ce qui nous était proposé était d’aller faire un tour sur la map-monde du jeu, qui suffit à elle seule à vous replonger dans le passé.

Pixel perfect

À dos de chocobos comme à pied, on a pu vagabonder durant une dizaine de minutes le temps de quelques combats aléatoires, tout en découvrant des tas de zones que l’on avait envie d’explorer. Mais l’appel de la mission nous a contraints à nous aventurer plutôt dans le temple du Vent, qui se présente comme un donjon assez court d’une vingtaine de minutes grand maximum, avec peu de puzzles à la clé ou de chemin à suivre. Gageons que certains donjons seront plus complexes au fil de la progression.

C’était en cas l’occasion de nous faire la main sur le système de combat qui reprend les grandes lignes d’un tour par tour des plus classiques, avec une timeline qui vous dit quand chaque personnage va agir plutôt qu’un système ATB. Comme d’autres épisodes plus récents de la série, Final Fantasy Resonance base toute la stratégie sur le système de Choc. Chaque ennemi possède une jauge de la sorte que vous devrez briser pour l’étourdir et lui infliger plus de dégâts.

On remarque alors rapidement que les capacités de vos personnages possèdent des curseurs qui vous indiquent si telle attaque va davantage grignoter la jauge de Choc ennemie, ou sa barre de santé. Contre les ennemis standards, on s’en soucie assez peu étant donné que le challenge n’était pas vraiment présent, mais contre un boss, c’est une autre paire de manches. Il nous aura fallu un quart d’heure pour abattre le gardien des lieux, avec une vitesse x3 appréciable, et on imagine que l’affrontement aurait pu s’éterniser si l’on ne suivait pas une stratégie bien précise basée autour du Choc.

Il faut également reconnaitre que, en dépit du classicisme de ce système, vos personnages ont beaucoup de compétences avec lesquelles se familiariser. Les choix ne manquent pas et permettent d’éviter une certaine monotonie lors des combats les plus longs, d’autant plus que chacun de vos héros aura en sa compagnie un personnage issu d’anciens épisodes qui va lui attribuer un rôle bien particulier.

Échos du passé

Cloud, Noctis, Terra, Djidane et bien d’autres sont de la partie pour vous prêter main forte, comme des « stands » façon JoJo’s Bizarre Adventure. Vos personnages disposent de nouvelles capacités en leur compagnie, comme des sorts de magie supplémentaires qui déterminent en quelque sorte leur classe, même si ce n’est pas réellement aussi fermé que cela en a l’air. C’est davantage un surplus plutôt qu’une restriction. Libre à vous d’équiper Terra sur un personnage plutôt basé sur les attaques physiques, si vous souhaitez qu’il soit plus polyvalent.

Ces anciens protagonistes vont également assurer le clou du spectacle en concluant les affrontements (selon certaines conditions) avec des attaques spéciales mises en scène avec de vraies cinématiques, qui délaissent le HD-2D durant quelques secondes. Il en est de même lorsque vous invoquez un esper à vos côtés, même si son attaque de fin sera plus classique. Enfin, c’est vite dit, puisque celles-ci et les limites de vos personnages sont tout à fait impressionnantes pour le style visuel du jeu, avec des effets de caméra qui donnent un effet de profondeur plutôt que de la simple 2D.

C’est un peu le même constat que l’on peut tirer sur les cinématiques du jeu, qui proposent des personnages en pixel-art dans des décors plus orientés 3D. Un mélange qui fait son effet et qui offre une mise en scène plus dynamique que les vieux jeux dont Final Fantasy Resonance s’inspire.

Avec cet épisode, Square Enix semble donc avoir compris comment moderniser une formule déjà touchée du doigt avec Octopath Traveler. Le charme Final Fantasy ajoute assurément un petit quelque chose qui va aller chercher celles et ceux qui ont abandonné la série il y a de cela plusieurs années, voire plusieurs décennies. On est en tout cas loin d’un portage « facile » qui se contenterait d’émuler le jeu mobile sur console, mais ça, on le vérifiera le 22 octobre prochain. Si vous ne voulez pas attendre, une démo est disponible dès maintenant.