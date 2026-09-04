Don’t Nod dévoile les dessous de son « projet de transformation » qui « pourrait » conduire notamment… à 90 licenciements

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A peine 48 heures après avoir tenté de nous « rassurer » et relativiser à propos du lancement de son « projet de transformation visant à sauvegarder sa compétitivité », par l’intermédiaire d’un communiqué bien pompeux et « corporate », Don’t Nod a dévoilé les premiers éléments liés à sa future restructuration prévue très prochainement en interne. Et le moins que l’on puisse dire est que la société française se prépare à trancher dans le vif puisque ce sont pas moins de 90 personnes qui pourraient perdre leur emploi dans les jours/semaines à venir, rien qu’au sein du studio parisien.

Don't Nod // Source : Don't Nod

Don’t Nod Montréal protégé grâce à son deal avec Netflix

Dans son communiqué, Don’t Nod met en avant les mauvaises ventes d’Aphelion, dont les coûts de développement n’ont toujours pas été amortis, les difficultés rencontrées par le secteur du jeu vidéo ces dernières années, et une perte sèche de 4,3 millions d’euros enregistrée à la fin du premier semestre 2026, conduisant à une incertitude « significative » concernant la viabilité financière de l’entreprise « au-delà du 31 janvier 2027 », pour essayer de justifier cette nouvelle vague de licenciements. La firme tricolore indique également avoir l’intention de recentrer « son activité en France autour d’une ligne de production unique ». Autrement dit, elle envisage désormais de se focaliser uniquement sur un seul projet à la fois au sein de sa branche parisienne à l’avenir.

Les détails du plan de licenciements chez #DontNod Paris sont tombés, c'est ultraviolent 💀- 90 postes visés (sur 150 restants)- Retour à une seule ligne de production- Montréal protégé par son contrat Netflixwww.dontnod-bourse.com/fr/informati…

Gauthier 'Gautoz' Andres // Origami-ami (@gautoz.cool) 2026-09-04T07:43:32.200Z

Pour information et comme rappelé par le journaliste Gauthier « Gautoz » Andres du média français Origami sur le réseau social Bluesky ce matin, Don’t Nod Paris pourrait ne compter qu’une cinquantaine de personnes d’ici les prochains mois, alors que le studio en employait environ 270 deux ans plus tôt. Notez aussi que, pour le moment, Don’t Nod Montréal n’est pas impacté par ce futur plan de sauvegarde, grâce au partenariat qui le lie à Netflix et lui permet de continuer de plancher sur la conception d’un jeu narratif basé sur une des licences majeures de la plateforme de streaming américaine.

Comme toujours, nous souhaitons bon courage à toutes les personnes qui vont être touchées par ces licenciements, d’autant plus que certaines ont bien évidemment d’abord appris les intentions de leurs dirigeants par le biais de la presse et des réseaux sociaux à l’image du producteur de Jusant.

Pareil x)Toujours des barres d’apprendre ce genre de news via l’extérieur plutôt qu’en interne 🤡

Le Kraken (@lekraken.bsky.social) 2026-09-04T08:29:31.929Z

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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