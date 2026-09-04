Don’t Nod dévoile les dessous de son « projet de transformation » qui « pourrait » conduire notamment… à 90 licenciements

Don’t Nod Montréal protégé grâce à son deal avec Netflix

Dans son communiqué, Don’t Nod met en avant les mauvaises ventes d’Aphelion, dont les coûts de développement n’ont toujours pas été amortis, les difficultés rencontrées par le secteur du jeu vidéo ces dernières années, et une perte sèche de 4,3 millions d’euros enregistrée à la fin du premier semestre 2026, conduisant à une incertitude « significative » concernant la viabilité financière de l’entreprise « au-delà du 31 janvier 2027 », pour essayer de justifier cette nouvelle vague de licenciements. La firme tricolore indique également avoir l’intention de recentrer « son activité en France autour d’une ligne de production unique ». Autrement dit, elle envisage désormais de se focaliser uniquement sur un seul projet à la fois au sein de sa branche parisienne à l’avenir.

Les détails du plan de licenciements chez #DontNod Paris sont tombés, c'est ultraviolent 💀- 90 postes visés (sur 150 restants)- Retour à une seule ligne de production- Montréal protégé par son contrat Netflixwww.dontnod-bourse.com/fr/informati… — Gauthier 'Gautoz' Andres // Origami-ami (@gautoz.cool) 2026-09-04T07:43:32.200Z

Pour information et comme rappelé par le journaliste Gauthier « Gautoz » Andres du média français Origami sur le réseau social Bluesky ce matin, Don’t Nod Paris pourrait ne compter qu’une cinquantaine de personnes d’ici les prochains mois, alors que le studio en employait environ 270 deux ans plus tôt. Notez aussi que, pour le moment, Don’t Nod Montréal n’est pas impacté par ce futur plan de sauvegarde, grâce au partenariat qui le lie à Netflix et lui permet de continuer de plancher sur la conception d’un jeu narratif basé sur une des licences majeures de la plateforme de streaming américaine.

Comme toujours, nous souhaitons bon courage à toutes les personnes qui vont être touchées par ces licenciements, d’autant plus que certaines ont bien évidemment d’abord appris les intentions de leurs dirigeants par le biais de la presse et des réseaux sociaux à l’image du producteur de Jusant.