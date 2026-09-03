State of Play : Le résumé complet des 31 annonces (Final Fantasy VII Revelation, Maneater 2, DLC Crimson Desert…)

Vous trouverez ici toutes les annonces des deux State of Play du 3 septembre.

Resident Evil

Date de sortie : 16 septembre 2026

On en est là ? Commencer un State of Play très attendu par un extrait de film ? Loin de nous l’idée de critiquer le film Resident Evil de Zach Cregger avant sa sortie (au contraire, le long-métrage s’annonce intéressant). Mais commencer un State of Play par un extrait de la sorte n’était peut-être pas un bon point de départ. On a néanmoins eu droit à une séquence marrante/dégueulasse qui donne le ton.

Marvel’s Wolverine

Date de sortie : 15 septembre 2026

À quelques jours de la sortie du jeu, évidemment que PlayStation n’allait pas manquer l’occasion de reparler une dernière fois de Marvel’s Wolverine. Les tests arrivent prochainement, mais voici le trailer de lancement afin de voir Logan et les autres mutants en action juste avant de prendre vous-même la manette.

Ghost of Yotei: Complete Edition

Date de sortie : 1er octobre 2026

Ghost of Yotei reviendra bientôt avec une édition complète sur PS5, qui intégrera un mode roguelike « Ennemi public » que l’on a justement pu voir en action ici. Vous pourrez obtenir plusieurs améliorations au fil de vos victoires, et surtout changer de personnage, Atsu n’étant pas la seule ici. Petite surprise : ce mode signe le grand retour de Jin Sakai, héros de Ghost of Tsushima, qui sera jouable dans ce mode de jeu.

Monster Hunter Wilds: Ascendance

Date de sortie : 2027

L’extension de Monster Hunter Wilds sera jouable au Tokyo Game Show, c’est pourquoi Capcom devait enfin lâcher du lest sur Ascendance. Cette première vidéo aura mis en avant la nouvelle région que l’on va ici explorer, notamment à la recherche de l’une des premières grosses bestioles de ce DLC, l’Araketa, aux côtés de l’ancien dragon Gundoraja. Pour y faire face, on disposera d’une nouvelle mécanique nommée « Boost Bracer », qui proposera un gameplay plus versatile.

Metro 2039

Date de sortie : 4 février 2027

Metro 2039 est venu nous en mettre plein la vue avec une séquence de gameplay qui fait des merveilles côté technique. On commence à bien connaître le jeu, mais force est de constater que la démonstration est impressionnante (elle tournait d’ailleurs sur PS5 Pro). On pourra jouer à cela d’ici peu de temps, étant donné que le jeu s’engouffre dans le calendrier du début d’année.

Maneater 2

Date de sortie : 2027

L’une des seules véritables annonces surprenantes de ce State of Play aura été celle de Maneater 2. Le requin le plus affamé de la terre revient dans une suite encore plus folle, avec des tas de gens à croquer et des monstres sous-marins à combattre en se transformant. On voit que notre prédateur sera plus agile que jamais en pouvant balancer des objets avec sa queue, comme s’il n’était pas déjà assez dangereux avec ses crocs.

Crimson Desert

Date de sortie : 15 octobre 2026

Que dire face à cette présentation du DLC de Crimson Desert, qui semble rajouter un million de mécaniques alors que le jeu de base en comptait déjà trop. Ici, il faut s’attendre à de la piraterie avec des batailles navales, de la plongée sous-marine (avec des requins pour rester dans le thème du jeu précédent), du housing mais version grande forteresse, et visiblement, de la romance ?

LEGO PlayStation

Date de sortie : 4 octobre 2026

Les plus de 30 ans s’apprêtent à raquer très fort puisque Sony vient d’annoncer un set LEGO pour reconstruire la toute première PlayStation. Presque 2 000 pièces pour reconstruire la console et sa manette, au prix de 159,99 €.

Final Fantasy Resonance

Date de sortie : 22 octobre 2026

Du Final Fantasy, on en a mangé, et cela a commencé par Final Fantasy Resonance, RPG HD-2D né de la carcasse d’un jeu mobile. Si la présentation s’est axée sur le fait que Sephiroth sera là pour nous mettre la misère, Square Enix a aussi tenu à annoncer la disponibilité d’une démo, jouable dès maintenant.

Gundam Rogue Orbit

Date de sortie : 5 mars 2027

Bandai Namco a enfin décidé de se donner les moyens sur un jeu Gundam, même si ce Gundam Rogue Orbit semble troquer les batailles spatiales entre humains pour quelque chose d’un peu moins convenu pour la saga avec des tas de monstres à occire, le tout avec un gameplay bien plus accessible qu’un Armored Core. Lui aussi nous donne rendez-vous pour le début d’année 2027.

Hunter’s Moon

Date de sortie : 26 octobre 2026

Au rayon des plus petits jeux, on note la présence de Hunter’s Moon, jeu d’horreur en vue à la première personne qui est décrit comme « folk-horror ». Vous incarnez une sorcière (du moins, une femme accusée en tant que telle) qui se fait pourchasser au sein d’un petit village angoissant, et qui va rencontrer des habitants pour le moins spéciaux.

Uncanyon

Date de sortie : 2027

Autre petit jeu à découvrir, Uncanyon, où vous voyagerez dans les ruines d’un monde rempli de secrets. En plus des reliques et des puzzles que vous trouverez sur votre chemin, vous devrez aussi faire face à différentes réalités, ce qui vous aidera à façonner l’environnement pour avancer, le tout dans des zones semi-ouvertes qui devraient faire chauffer vos neurones.

Keeper

Date de sortie : Aujourd’hui

Redevenu indépendant, Double Fine peut désormais proposer Keeper sur PS5, et ce à petit prix. Bon, ce portage a sans aucun doute été validé lorsque le studio était encore sous le giron Xbox, mais cette sortie promet d’être spéciale pour Double Fine, étant donné qu’elle intervient alors qu’il a récupéré les droits sur tous ses jeux.

Rev. NOIR

Date de sortie : 2027

Konami se met aux JRPG avec Rev. NOIR, que l’on a pu voir en action. Et justement, de l’action, il y en avait ici avec un système de combat très dynamique, comme un Tales of boosté aux hormones où la contre-attaque et l’esquive semblent cruciales. Pour le reste, on semble être dans les grands clichés du genre, mais on ne demande qu’à être surpris.

Rhapsody in Scarlet

Date de sortie : Inconnue

Konami n’était vraiment pas venu les mains vides puisqu’il a révélé l’existence d’un autre jeu, Rhapsody in Scarlet. Le titre célèbre l’ambiance des années 20 avec une grande mise en avant du jazz, et pourtant, il verse aussi dans la fantasy avec des gros monstres à combattre en compagnie d’Ellie (pas celle de The Last of Us) et des créatures qu’elle pourra invoquer à ses côtés.

Saros

Date de sortie : 2026

Sorti un peu plus tôt dans l’année, Saros aura bientôt droit à sa mise à jour gratuite dans laquelle vous retrouverez des défis supplémentaires, comme le fait d’abattre le plus d’ennemis rapidement. Un mode New Game+ avec de nouveaux modificateurs sera intégré, au même titre que d’autres options d’accessibilité, notamment pour réduire la vitesse du jeu.

Until Dawn 2

Date de sortie : 28 janvier 2027

Déjà aperçu lors d’un précédent State of Play, Until Dawn 2 nous en montre plus avec son casting prêt à faire de terribles choix. Piégé sur l’île Akishima, le groupe va se retrouver confronté à une sombre menace et vite se rendre compte que cette île paradisiaque est en vérité un vrai enfer. Époque oblige, le jeu mettra l’accent sur la critique des réseaux sociaux, entre deux scènes macabres. La date de sortie a également été dévoilée, et plus que jamais, le début d’année s’annonce chargé.

Manettes GTA 6

Date de sortie : 19 novembre 2026

À défaut de montrer GTA 6, PlayStation nous rappelle qu’il est partenaire privilégié de Rockstar sur ce jeu, c’est pourquoi deux manettes aux couleurs du jeu verront le jour. Une blanche et une noire, avec des teintes de violet du plus bel effet. Ce sera là votre seul objet physique de GTA 6 finalement.

Final Fantasy VII Revelation

Date de sortie : 8 avril 2027

Ce premier State of Play s’est terminé sur la présentation de Final Fantasy VII Revelation, qui a dévoilé beaucoup de gameplay. On y a vu un peu plus en détail le système de FITS, sorte de système de jobs, le temps de quelques combats sous l’œil imposant de l’Arme Rubis dans le désert. Square Enix a aussi montré comment se déroulaient les voyages au sein du Hautvent, afin de nous présenter un immense monde ouvert rempli d’activités diverses et variées.

Le tout s’est terminé sur une quête durant laquelle le choix de votre personnage principal pourra influer sur le cours de celle-ci. Mais surtout, la bande-annonce nous a confirmé la date de sortie du jeu, qui arrivera donc presque tout pile 7 ans après Final Fantasy VII Remake (forcément).

Dragon Ball Xenoverse 3

Date de sortie : 2027

Dragon Ball Xenoverse 3 a ouvert le bal de ce State of Play dédié au Japon, sans doute pour donner le ton : vous ne verrez rien de bien excitant ici. Cette nouvelle bande-annonce met juste le paquet sur les personnages inédits ou non que vous allez rencontrer dans cette nouvelle aventure.

Fate/Extra Record

Date de sortie : 28 janvier 2027

Annoncée pour la première fois en juillet 2020, l’arlésienne Fate/EXTRA Record se dote enfin d’une date de sortie. Chapeauté par Type-Moon et Aniplex, ce remake du JRPG Fate/EXTRA commercialisé initialement au début des années 2010 sur PSP débarquera le 28 janvier 2027 sur PC, PS4, PS5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Au programme, nous y retrouverons notamment un système de combat stratégique entièrement repensé et un style visuel et graphique remis au goût du jour, toujours tout en suivant le périple d’un Master et de son Servant déterminés à sortir vainqueurs de la Guerre du Saint Graal lunaire prenant place au cœur du monde numérique de SE.RA.PH.

Dragon Quest Monsters: Le Royaume de Boisflétri

Date de sortie : 3 décembre 2026

Dragon Quest Monsters: Le Royaume de Boisflétri a dévoilé un nouveau trailer mettant en scène ce qui semble être le grand méchant de cet opus : Thespidor. On aperçoit également différents personnages secondaires qui interviendront dans l’aventure de nos deux héroïnes. En effet, on aura le choix entre Bianca et Nera. Chacune dispose d’une capacité spéciale unique permettant de booster les monstres en combat. Pour le reste, on nous rappelle que le jeu va mélanger captures de monstres, fusions et combats.

The Eminence in Shadow: Phantom Echoes

Date de sortie : 2027

Sans doute l’une des annonces les plus surprenantes de ce State of Play Japan. L’anime The Eminence of Shadow, lui-même adapté d’une série de light novels, va avoir droit à sa première adaptation en jeu vidéo sur consoles (un jeu mobile est déjà sorti en 2022) : The Eminence in Shadow: Phantom Echoes. On ne sait pas encore grand-chose, si ce n’est que ce sera un jeu d’action/roguelite. Le trailer vous laisse néanmoins profiter du gameplay avec Alpha, la commandante en chef de Shadow Garden.

Rematch/Blue Lock

Date de sortie : 24 septembre 2026

Malgré son lancement en demi-teinte, la production française REMATCH n’a jamais accepté la relégation pour autant, en attestent ses nombreuses saisons et autres collaborations. Celle d’aujourd’hui est assez populaire pour mériter une place dans un State of Play, surtout quand il est question de l’un des mangas les plus populaires, Blue Lock.

Where the Seeds Fall

Date de sortie : 5 novembre 2026

Conscient qu’il met trop longtemps pour sortir des jeux, Cygames a créé un label avec Cygames Edge, qui se concentre sur des concepts un peu plus petits. On en découvre un premier aperçu avec Where the Seeds Fall, où votre but sera de… tomber. Un jeu de plateformes dans lequel votre but sera de descendre l’Arbre-Monde et ses multiples branches, en prenant quelques risques.

WPCA: World Phasebound Control Authority

Date de sortie : 2028

Petit passage pour un jeu coréen, WPCA: World Phasebound Control Authority, qui, derrière son nom à rallonge, se cache un nouvel action-RPG où l’on incarne un agent qui devra contenir des horreurs liées aux phases paranormales. Plutôt discret lors de son annonce initiale sur Steam, le titre est venu montrer du gameplay tout en officialisant une arrivée sur PS5.

Stupid Never Dies

Date de sortie : 22 octobre 2026

À quelques semaines de sa sortie, Stupid Never Dies, le jeu d’action où l’on incarne un zombie, avait quelques images en plus à montrer, mais a surtout annoncé une démo disponible dès maintenant. À vous d’aller mordre vos ennemis pour prendre leur apparence (et leurs pouvoirs).

SlashZero

Date de sortie : printemps 2027

Puisqu’on manquait de roguelike ici, place à SlashZero, jeu 2D en side-scrolling pour le moins dynamique. Ce maigre aperçu qui nous est proposé a seulement pour but de nous mettre l’eau à la bouche pour ensuite venir nous proposer d’essayer une démo, disponible dès maintenant.

Digimon Story Time Stranger

Date de sortie : 2027

Digimon Story Time Stranger a cartonné, c’est pourquoi Bandai Namco s’est senti forcé de capitaliser sur le jeu plus qu’il ne l’avait prévu. Une grosse extension est donc prévue pour 2027, nommée « A Hero’s Eternal Legacy », et on en découvre ici les premières images avec de nouveaux Digimons à la clé.

CONQ – Crown Of No Quarter

Date de sortie : Inconnue

À la croisée des chemins entre un For Honor et un Skull & Bones, CONQ – Crown Of No Quarter veut aussi bien nous faire vivre de grandes batailles épiques sur les mers que sur terre. Cette première vidéo est pour le moins ambitieuse, mais avec les jeux de pirates, on reste forcément très prudents.

Daba: Land of Water Scar

Date de sortie : Inconnue

Annoncé très tôt dans son développement (comme tous les jeux du PlayStation China Hero Project), Daba: Land of Water Scar est venu piquer une tête avec du concret. L’action-RPG est venu dévoiler sa première vraie bande-annonce qui survole son univers et ses combats tout en confirmant une arrivée au printemps 2027. Pour rappel, le titre vous plonge dans un monde dévasté où l’eau est une ressource rare et où l’on incarnera un homme d’argile qui n’aurait jamais dû s’éveiller.

Voilà de quoi conclure ce double State of Play assez peu passionnant, il faut l’avouer. Peu d’annonces à se mettre sous la dent, même pour les amateurs de jeux japonais, qui ont surtout eu droit à pas mal de redites pendant que les jeux PlayStation Studios se contentent du minimum syndical.