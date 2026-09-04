Saros nous ramènera sur Carcosa grâce à sa mise à jour gratuite Zenith, avec du Boss Rush et du New Game +

La dose de challenge qu’il manquait ?

Parmi les points qui ont été reprochés à Saros, il y avait le côté trop « à la carte » de sa difficulté. Faisant cette fois le choix d’attirer un maximum de personnes, le titre d’Housemarque a dans le même temps laissé sur sa faim le public qui avait apprécié la radicalité et le challenge de Returnal. Bonne nouvelle pour ces personnes, une mise à jour arrive d’ici la fin de l’année pour pimenter les choses.

Sans doute pour symboliser le fait que Saros n’avait pas encore atteint le maximum de son potentiel, le nom de cette MAJ sera « Zenith ». Entièrement gratuite, son contenu peut être séparé en trois points. Le premier concerne l’arrivée d’une sorte de Boss Rush où l’on devra donc affronter les boss les uns après les autres avec l’arsenal de notre choix. Un leaderboard mondial et entre amis sera prévu pour se donner des défis.

L’autre nouveauté, et celle-ci risque d’être encore plus excitante, c’est l’ajout d’une mécanique de New Game + appelée « Eclipse Layers ». On comprend ici qu’à chaque fois que l’on termine le jeu, on débloque une « couche » supplémentaire offrant des modificateurs carcosiens en plus, des affrontements plus ardus, des améliorations de personnage diverses et même des secrets bonus liés à l’histoire.

Enfin, le shooter s’ouvre encore davantage en accueillant de nouvelles options d’accessibilité, comme la possibilité de ralentir la vitesse de jeu ou bien des paramètres de contraste élevé afin de mieux dissocier les éléments les uns des autres. Même la visée gyroscopique va débarquer tiens.

La mise à jour « Zenith » pour Saros débarquera gratuitement cette année sur PS5.