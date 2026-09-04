Saros nous ramènera sur Carcosa grâce à sa mise à jour gratuite Zenith, avec du Boss Rush et du New Game +

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L’actualité récente d’Housemarque a été marquée par le départ du cofondateur Ilari Kuittinen, après plus de 30 ans au sein du studio. Une page qui se tourne mais une histoire qui continue, et en attendant de se tourner vers son prochain projet, l’équipe de développement continue d’alimenter Saros, avec une future mise à jour gratuite intitulée « Zenith ».

Saros // Source : Sony

La dose de challenge qu’il manquait ?

Parmi les points qui ont été reprochés à Saros, il y avait le côté trop « à la carte » de sa difficulté. Faisant cette fois le choix d’attirer un maximum de personnes, le titre d’Housemarque a dans le même temps laissé sur sa faim le public qui avait apprécié la radicalité et le challenge de Returnal. Bonne nouvelle pour ces personnes, une mise à jour arrive d’ici la fin de l’année pour pimenter les choses.

Sans doute pour symboliser le fait que Saros n’avait pas encore atteint le maximum de son potentiel, le nom de cette MAJ sera « Zenith ». Entièrement gratuite, son contenu peut être séparé en trois points. Le premier concerne l’arrivée d’une sorte de Boss Rush où l’on devra donc affronter les boss les uns après les autres avec l’arsenal de notre choix. Un leaderboard mondial et entre amis sera prévu pour se donner des défis.

L’autre nouveauté, et celle-ci risque d’être encore plus excitante, c’est l’ajout d’une mécanique de New Game + appelée « Eclipse Layers ». On comprend ici qu’à chaque fois que l’on termine le jeu, on débloque une « couche » supplémentaire offrant des modificateurs carcosiens en plus, des affrontements plus ardus, des améliorations de personnage diverses et même des secrets bonus liés à l’histoire.

Enfin, le shooter s’ouvre encore davantage en accueillant de nouvelles options d’accessibilité, comme la possibilité de ralentir la vitesse de jeu ou bien des paramètres de contraste élevé afin de mieux dissocier les éléments les uns des autres. Même la visée gyroscopique va débarquer tiens.

La mise à jour « Zenith » pour Saros débarquera gratuitement cette année sur PS5.

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Jaquette de Saros
Saros
ps5

Date de sortie : 30/04/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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