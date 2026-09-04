Naughty Dog n’en a pas fini avec The Last of Us, plusieurs projets sont en préparation

On parie sur 3 remasters de plus

Alors qu’il évoquait son travail sur la série The Last of Us de HBO, ou plutôt son manque d’implication sur la saison 3 du show (Naughty Dog n’y participe pas), Neil Druckmann a tenu à confirmer l’évidence en statuant sur le fait que le studio a toujours des idées pour la suite de la saga The Last of Us.

Sans confirmer directement de nouveaux jeux ou un troisième épisode (qui semble malgré tout inévitable), il indique avoir des plans pour la licence :

« Je n’ai pas participé à l’élaboration de la direction de cette saison [la saison 3 de la série The Last of Us], et Naughty Dog n’a joué aucun rôle créatif dans sa production. Je ne peux donc pas me prononcer personnellement sur l’avancement de celle-ci. Il est important de souligner qu’en tant que créateur des jeux, Naughty Dog reste le capitaine sur cette licence, même si cela marque peut-être la fin de cette adaptation. Nous n’en avons pas fini avec The Last of Us. Plusieurs projets sont en préparation et je suis très impatient d’en parler le moment venu. »

En dehors d’autres adaptations, difficile d’imaginer que le troisième épisode n’est pas déjà en réflexion. L’annulation du jeu multijoueur dans cet univers a peut-être refroidi les ardeurs du studio concernant la production d’un spin-off, c’est pourquoi on l’imagine se concentrer sur la saga principale à l’avenir. Rendez-vous en 2030 sur PS6 ?