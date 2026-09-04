Naughty Dog n’en a pas fini avec The Last of Us, plusieurs projets sont en préparation

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Intergalactic nécessite visiblement beaucoup d’efforts chez Naughty Dog, qui n’en verra sans doute pas le bout avant 2027 (même si le tournage est désormais terminé). Après cette parenthèse, tout le monde s’attend à ce que le studio se repose sur un pari un peu plus sûr avec la licence The Last of Us. Ce que Neil Druckmann confirme plus ou moins chez le Washington Post.

The Last of Us: Part I // Source : Naughty Dog

On parie sur 3 remasters de plus

Alors qu’il évoquait son travail sur la série The Last of Us de HBO, ou plutôt son manque d’implication sur la saison 3 du show (Naughty Dog n’y participe pas), Neil Druckmann a tenu à confirmer l’évidence en statuant sur le fait que le studio a toujours des idées pour la suite de la saga The Last of Us.

Sans confirmer directement de nouveaux jeux ou un troisième épisode (qui semble malgré tout inévitable), il indique avoir des plans pour la licence :

« Je n’ai pas participé à l’élaboration de la direction de cette saison [la saison 3 de la série The Last of Us], et Naughty Dog n’a joué aucun rôle créatif dans sa production. Je ne peux donc pas me prononcer personnellement sur l’avancement de celle-ci. Il est important de souligner qu’en tant que créateur des jeux, Naughty Dog reste le capitaine sur cette licence, même si cela marque peut-être la fin de cette adaptation. Nous n’en avons pas fini avec The Last of Us. Plusieurs projets sont en préparation et je suis très impatient d’en parler le moment venu. »

En dehors d’autres adaptations, difficile d’imaginer que le troisième épisode n’est pas déjà en réflexion. L’annulation du jeu multijoueur dans cet univers a peut-être refroidi les ardeurs du studio concernant la production d’un spin-off, c’est pourquoi on l’imagine se concentrer sur la saga principale à l’avenir. Rendez-vous en 2030 sur PS6 ?

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Jaquette de The Last of Us Part II Remastered
The Last of Us Part II Remastered
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Date de sortie : 19/01/2024

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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