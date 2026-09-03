Rev. NOiR : le nouveau JRPG de Konami sortira en 2027 sur PS5, Xbox Series et PC

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Annoncé en février dernier, Rev. NOIR avait surpris son monde lorsqu’on avait découvert qu’il s’agissait d’un projet de Konami et non de Bandai Namco, tant le titre possède des allures de Tales of. Le JRPG a profité du dernier State of Play pour revenir avec un nouveau trailer, puis un autre lors du Konami Press Start diffusé juste après la conférence en ligne de Sony. L’occasion d’en apprendre davantage et d’observer de nouvelles séquences de gameplay qui devraient parler aux amateurs de weeberies.

Rev. Noir // Source : Konami

Rev. NOiR ne sera pas une exclusivité PS5

Alors que l’on pensait que Rev. NOIR serait peut-être une exclusivité PlayStation (ou temporaire), Konami a finalement confirmé durant son évènement que des versions Xbox Series X|S et PC via Steam sont également prévues. On apprend également que développement est assuré par ILCA, un studio notamment connu pour les remake Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, mais aussi One Piece Odyssey et Sand Land.

L’éditeur dévoile surtout plus de détails sur l’intrigue. En effet, Rev. NOiR nous transportera dans un monde menacé par la pluie divine, un phénomène capable de tuer tout ce qu’il touche. Son histoire suivra principalement Asch, un garçon silencieux qui rencontre Fine et sa protectrice Diana dans un village isolé ravagé par cette catastrophe.

Guidé par un « ordre astral » lui demandant de sauver de nombreuses vies, Asch décide d’accompagner la jeune prêtresse dans son voyage. Leur objectif sera notamment d’affronter de mystérieux titans, présentés comme de possibles responsables de la pluie divine. L’aventure s’intéressera plus largement à la place du destin, de la volonté humaine et de ces ordres astraux qui régissent la société. Fine possède quant à elle l’astria de l’arc-en-ciel, un pouvoir qui pourrait permettre de mettre fin à la catastrophe. Diana, soldate de l’Ordre Astrien, accompagnera le duo, tout comme Kross, un artilleur de la garde de Lysvia chargé de servir de guide au groupe.

Même si nous sommes pour l’instant devant un JRPG assez classique dans le genre, nous sommes tout de même curieux du résultat final puisqu’il est chapeauté par Konami.

Rev. NOiR sortira donc dans le courant de l’année 2027 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam.

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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