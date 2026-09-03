Rev. NOiR : le nouveau JRPG de Konami sortira en 2027 sur PS5, Xbox Series et PC

Rev. NOiR ne sera pas une exclusivité PS5

Alors que l’on pensait que Rev. NOIR serait peut-être une exclusivité PlayStation (ou temporaire), Konami a finalement confirmé durant son évènement que des versions Xbox Series X|S et PC via Steam sont également prévues. On apprend également que développement est assuré par ILCA, un studio notamment connu pour les remake Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, mais aussi One Piece Odyssey et Sand Land.

L’éditeur dévoile surtout plus de détails sur l’intrigue. En effet, Rev. NOiR nous transportera dans un monde menacé par la pluie divine, un phénomène capable de tuer tout ce qu’il touche. Son histoire suivra principalement Asch, un garçon silencieux qui rencontre Fine et sa protectrice Diana dans un village isolé ravagé par cette catastrophe.

Guidé par un « ordre astral » lui demandant de sauver de nombreuses vies, Asch décide d’accompagner la jeune prêtresse dans son voyage. Leur objectif sera notamment d’affronter de mystérieux titans, présentés comme de possibles responsables de la pluie divine. L’aventure s’intéressera plus largement à la place du destin, de la volonté humaine et de ces ordres astraux qui régissent la société. Fine possède quant à elle l’astria de l’arc-en-ciel, un pouvoir qui pourrait permettre de mettre fin à la catastrophe. Diana, soldate de l’Ordre Astrien, accompagnera le duo, tout comme Kross, un artilleur de la garde de Lysvia chargé de servir de guide au groupe.

Même si nous sommes pour l’instant devant un JRPG assez classique dans le genre, nous sommes tout de même curieux du résultat final puisqu’il est chapeauté par Konami.

Rev. NOiR sortira donc dans le courant de l’année 2027 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam.