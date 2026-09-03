Fate/EXTRA Record : Le remake du JRPG de Type-Moon dévoile sa date de sortie sur PC et consoles à l’occasion du State of Play Japan

Prêt à (re)plonger dans la Guerre du Saint Graal lunaire ?

Pour celles et ceux qui n’auraient jamais entendu parler de ce titre, il nous invitera à découvrir, ou redécouvrir, la Guerre du Saint Graal se déroulant au sein de SE.RA.PH, un monde numérique installé sur la Lune, dans la peau d’une des 128 personnes prenant part à ce conflit, un avatar masculin ou féminin au choix. Sobrement appelé « Master » car malheureusement atteint d’amnésie, nous devrons, par son biais, choisir un Servant, un héros ou une héroïne issu(e) de l’histoire humaine, et renforcer nos liens avec lui afin de survivre aux combats à mort qui nous attendent. Un périple semé d’embûches qui nous permettra d’ailleurs de croiser plusieurs têtes connues de la franchise Fate, telles que Rin Tôsaka, Shinji Matô, ou encore Kirei Kotomine.

Côté affrontements justement, ces derniers ont été entièrement repensés pour l’occasion. En plus de nous demander d’apprendre à tirer intelligemment parti des spécificités propres à la classe de notre Servant (Archer, Saber ou Caster), ils nous amèneront à jouer astucieusement et au bon moment les Cartes de Commandement présentes dans un deck que nous serons libres de personnaliser et améliorer tout au long de la partie. Pour cela, il faudra progresser dans le récit, en se confrontant à d’autres duos Master/Servant, mais aussi prendre le temps d’explorer des donjons dissimulant des ennemis, trésors et secrets divers et variés.

Outre ces améliorations de gameplay, une histoire enrichie sera au programme, ainsi qu’une réalisation moderne et adaptée aux productions visibles sur les plateformes actuelles. Animations, graphismes, design des personnages… le JRPG donne l’impression de s’être offert une solide refonte technique sur le papier. Et bonne nouvelle, il bénéficiera également d’une traduction française day one.

Quand sortira Fate/EXTRA Record ?

Publié chez nous, en Occident, par Marvelous, Fate/EXTRA Record arrivera donc le 28 janvier 2027 sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Notez que davantage d’informations sur le jeu seront partagées par les développeurs lors d’un livestream qui sera diffusé demain, vendredi 4 septembre, à 13h sur la chaîne YouTube officielle de Type-Moon.

Pour ce qui est des éditions qui seront très bientôt disponibles à la précommande, trois différentes seront proposées à la vente :