Fate/EXTRA Record : Le remake du JRPG de Type-Moon dévoile sa date de sortie sur PC et consoles à l’occasion du State of Play Japan

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Fate/EXTRA Record est une petite arlésienne au sein de l’industrie du jeu vidéo. Annoncé en juillet 2020, ce remake du JRPG Fate/EXTRA, initialement commercialisé au début des années 2010 sur PSP, n’a cessé de voir son lancement repoussé, encore et encore. Heureusement, il semblerait que Type-Moon et Aniplex soient enfin sur le point de voir le bout du tunnel avec leur production puisque les studios japonais ont profité du State of Play Japan diffusé cette après-midi pour dévoiler sa date de sortie. Rendez-vous le 28 janvier 2027 sur PC et consoles.

Fate/EXTRA Record // Source : Aniplex

Prêt à (re)plonger dans la Guerre du Saint Graal lunaire ?

Pour celles et ceux qui n’auraient jamais entendu parler de ce titre, il nous invitera à découvrir, ou redécouvrir, la Guerre du Saint Graal se déroulant au sein de SE.RA.PH, un monde numérique installé sur la Lune, dans la peau d’une des 128 personnes prenant part à ce conflit, un avatar masculin ou féminin au choix. Sobrement appelé « Master » car malheureusement atteint d’amnésie, nous devrons, par son biais, choisir un Servant, un héros ou une héroïne issu(e) de l’histoire humaine, et renforcer nos liens avec lui afin de survivre aux combats à mort qui nous attendent. Un périple semé d’embûches qui nous permettra d’ailleurs de croiser plusieurs têtes connues de la franchise Fate, telles que Rin Tôsaka, Shinji Matô, ou encore Kirei Kotomine.

Côté affrontements justement, ces derniers ont été entièrement repensés pour l’occasion. En plus de nous demander d’apprendre à tirer intelligemment parti des spécificités propres à la classe de notre Servant (Archer, Saber ou Caster), ils nous amèneront à jouer astucieusement et au bon moment les Cartes de Commandement présentes dans un deck que nous serons libres de personnaliser et améliorer tout au long de la partie. Pour cela, il faudra progresser dans le récit, en se confrontant à d’autres duos Master/Servant, mais aussi prendre le temps d’explorer des donjons dissimulant des ennemis, trésors et secrets divers et variés.

Outre ces améliorations de gameplay, une histoire enrichie sera au programme, ainsi qu’une réalisation moderne et adaptée aux productions visibles sur les plateformes actuelles. Animations, graphismes, design des personnages… le JRPG donne l’impression de s’être offert une solide refonte technique sur le papier. Et bonne nouvelle, il bénéficiera également d’une traduction française day one.

Quand sortira Fate/EXTRA Record ?

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Fate/EXTRA Record Edition Deluxe // Source : Aniplex

Publié chez nous, en Occident, par Marvelous, Fate/EXTRA Record arrivera donc le 28 janvier 2027 sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Notez que davantage d’informations sur le jeu seront partagées par les développeurs lors d’un livestream qui sera diffusé demain, vendredi 4 septembre, à 13h sur la chaîne YouTube officielle de Type-Moon.

Pour ce qui est des éditions qui seront très bientôt disponibles à la précommande, trois différentes seront proposées à la vente :

  • une Standard physique ou numérique tarifée à 59,99€ sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch, et 69,99€ sur Nintendo Switch 2 ;
  • une Deluxe numérique tarifée à 79,99€ sur PC et consoles qui nous donnera accès, en plus du titre, à des packs cosmétiques, la bande-son et un artbook au format dématérialisé ;
  • et une Limitée tarifée à 89,99€ sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch, et 99,99€ sur Nintendo Switch 2, contenant le JRPG, un SteelBook, la bande-son de 75 musiques répartie sur trois disques, et un artbook au format physique.
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Jaquette de Fate/EXTRA Record
Fate/EXTRA Record
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Date de sortie : 28/01/2027

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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