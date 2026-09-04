GTA 6 rapporte de l’or aux constructeurs : les ventes de PS5 et de Xbox Series repartent à la hausse

Une hausse de plus de 30 % au Royaume-Uni grâce à GTA 6

Nos confrères de The Game Business nous rapportent que les ventes de consoles PlayStation 5 et Xbox Series sont en nette augmentation récemment grâce à GTA 6. Pour faire simple, la bande-annonce de GTA 6 a provoqué un bond immédiat des ventes de consoles (+33 % pour la PS5, +34 % pour la Xbox) au Royaume-Uni.

Néanmoins, cette hausse ne devrait pas battre des records. En effet, l’analyste Ranon Patrick, de Newzoo, estime que cette augmentation ne devrait pas être massive. Malgré tout, elle a déclenché un impact significatif sur le marché anglais : les consoles PS5 Pro sont en rupture de stock dans tout le pays, au même titre qu’aux États-Unis.

Alors, bien que les consoles coûtent plus cher qu’à leur lancement, cela n’a pas empêché les futurs joueurs de débourser sans compter pour la sortie de GTA 6, mais aussi celle de Modern Warfare 4.

Une explosion massive, mais de courte durée

L’analyste tient quand même à avertir : cette explosion des ventes est uniquement de courte durée. En reprenant l’analogie de la crise des GPU de 2020/2021, il explique que ce mouvement ne va pas continuer. Il y a quelques années, les joueurs ne pouvaient pas se permettre d’acheter de nouveaux composants, alors, au lieu d’acheter du matériel trop cher, ils ont continué à jouer sur ce qu’ils avaient déjà et ont dépensé leur argent dans des jeux.

Et ce cas de figure va se reproduire aujourd’hui, car les consoles coûtent trop cher, du coup, une grande majorité de joueurs ne va pas forcément acheter une nouvelle PS5 ou Xbox pour GTA 6. Et ce constat s’explique simplement par la hausse du prix des consoles. Avec l’inflation, la PS5 coûte 67 % plus cher, alors que la Xbox est deux fois plus chère maintenant.