GTA 6 rapporte de l’or aux constructeurs : les ventes de PS5 et de Xbox Series repartent à la hausse

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La bande-annonce de GTA 6 sur Netflix a déclenché un raz-de-marée mondial. Analyse minutieuse du moindre détail, réseaux sociaux en ébullition : l’impatience est à son comble. L’impact est tel que les ventes de PS5 et Xbox Series repartent en flèche en prévision du jeu le plus attendu de la décennie ; d’autant que la version PC ne sortira pas le premier jour !

GTA 6 // Source : Rockstar

Une hausse de plus de 30 % au Royaume-Uni grâce à GTA 6

Nos confrères de The Game Business nous rapportent que les ventes de consoles PlayStation 5 et Xbox Series sont en nette augmentation récemment grâce à GTA 6. Pour faire simple, la bande-annonce de GTA 6 a provoqué un bond immédiat des ventes de consoles (+33 % pour la PS5, +34 % pour la Xbox) au Royaume-Uni.

Néanmoins, cette hausse ne devrait pas battre des records. En effet, l’analyste Ranon Patrick, de Newzoo, estime que cette augmentation ne devrait pas être massive. Malgré tout, elle a déclenché un impact significatif sur le marché anglais : les consoles PS5 Pro sont en rupture de stock dans tout le pays, au même titre qu’aux États-Unis.

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GTA 6 aide à la vente des consoles au Royaume-Uni // Source : Rockstar Games

Alors, bien que les consoles coûtent plus cher qu’à leur lancement, cela n’a pas empêché les futurs joueurs de débourser sans compter pour la sortie de GTA 6, mais aussi celle de Modern Warfare 4.

Une explosion massive, mais de courte durée

L’analyste tient quand même à avertir : cette explosion des ventes est uniquement de courte durée. En reprenant l’analogie de la crise des GPU de 2020/2021, il explique que ce mouvement ne va pas continuer. Il y a quelques années, les joueurs ne pouvaient pas se permettre d’acheter de nouveaux composants, alors, au lieu d’acheter du matériel trop cher, ils ont continué à jouer sur ce qu’ils avaient déjà et ont dépensé leur argent dans des jeux.

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Un mouvement de foule, oui, mais de courte durée // Source : Rockstar Games

Et ce cas de figure va se reproduire aujourd’hui, car les consoles coûtent trop cher, du coup, une grande majorité de joueurs ne va pas forcément acheter une nouvelle PS5 ou Xbox pour GTA 6. Et ce constat s’explique simplement par la hausse du prix des consoles. Avec l’inflation, la PS5 coûte 67 % plus cher, alors que la Xbox est deux fois plus chère maintenant.

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Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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