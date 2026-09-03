Monster Hunter Wilds: Ascendance dévoile un nouveau trailer avec de nouveaux monstres et les mouvements inédits des armes

Lao-Shan Lung provoque un bond de plusieurs années dans l’histoire

On sait désormais que l’histoire d’Ascendance débutera avec l’apparition soudaine de Lao-Shan Lung dans les Terres interdites. Face à ce gigantesque Dragon Ancien, l’équipe d’expédition sera incapable d’empêcher les destructions provoquées par son passage. L’intrigue effectuera ensuite une ellipse de plusieurs années durant lesquelles les membres de l’expédition se seront préparés à son éventuel retour, notamment avec la construction de la forteresse de Madoi.

C’est pour cette raison que vous pouvez voir un Nata beaucoup plus vieux dans cette extension. Il sera désormais un membre à part entière de l’équipe d’expédition et sera accompagné de Bangard, son partenaire Wudwud qui nous guidera vers la nouvelle région aérienne. L’histoire s’intéressera plus largement aux dérèglements écologiques provoqués depuis l’arrivée de Lao-Shan Lung. L’expansion des territoires occupés par les monstres Gardiens, plusieurs anomalies dans les Terres interdites et l’apparition croissante de Dragons Anciens feront également partie des mystères à élucider.

Araketa et Gundoraja rejoignent le bestiaire

Nous avons enfin un nom sur deux nouvelles créatures. D’abord, il y a le Araketa, une Wyverne Rapace capable d’utiliser les puissants courants d’air générés par ses ailes pour se déplacer à grande vitesse. Ces monstres chassent en groupe et les individus dominants peuvent coordonner leur meute grâce à des cris particuliers. La menace la plus importante présentée aujourd’hui reste toutefois Gundoraja, un tout nouveau Dragon Ancien. Celui-ci apparaît au cœur des épais nuages entourant le Skybound Eyrie et dispose de la faculté de contrôler les tempêtes.

Ces deux créatures viendront compléter un bestiaire qui marquera également le retour de plusieurs monstres issus des anciens épisodes. Capcom avait notamment confirmé en juin la présence de Kushala Daora.

L’Ignificateur va renforcer les 14 armes

Côté gameplay, cette nouvelle présentation s’est surtout concentrée sur l’Ignificateur. Ce nouvel équipement fonctionne avec la fronde du chasseur et apportera des actions supplémentaires aux 14 catégories d’armes. En utilisant une attaque spécifique, le chasseur pourra créer une ouverture puis activer temporairement un état de Boost. Celui-ci renforcera les particularités de l’arme équipée et donnera accès à de nouvelles possibilités offensives. Les effets seront donc différents selon que l’on utilise une Grande Épée, une Volto-hache, un Arc ou l’une des autres armes disponibles.

Capcom prévoit de présenter plus précisément les nouvelles actions de chaque arme dans les prochains mois, sachant que d’autres mécaniques de gameplay sont également encore gardées secrètes. De plus, l’éditeur japonais tiendra un « Capcom Spotlight » le mercredi 16 septembre à 16 heures. Celui-ci reviendra sur les gros titres à venir dont l’extension du jeu de chasse. Si vous avez la chance d’être présent au Japon lors du Tokyo Game Show 2026, il vous sera aussi possible d’essayer Monster Hunter Wilds: Ascendance via une démo jouable.