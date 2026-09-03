Monster Hunter Wilds: Ascendance dévoile un nouveau trailer avec de nouveaux monstres et les mouvements inédits des armes

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Après nous avoir montré quelques extraits au compte-gouttes sur les réseaux sociaux, Capcom a profité du State of Play pour nous dévoiler une tout nouveau trailer. Celui-ci est particulièrement riche puisque nous avons un aperçu de plusieurs personnages bien connus, de nouveaux monstres et surtout de nouvelles séquences de gameplay mettant en avant les nouveautés de cette extension.

Monster Hunter Wilds: Ascendance // Source : Capcom

Lao-Shan Lung provoque un bond de plusieurs années dans l’histoire

On sait désormais que l’histoire d’Ascendance débutera avec l’apparition soudaine de Lao-Shan Lung dans les Terres interdites. Face à ce gigantesque Dragon Ancien, l’équipe d’expédition sera incapable d’empêcher les destructions provoquées par son passage. L’intrigue effectuera ensuite une ellipse de plusieurs années durant lesquelles les membres de l’expédition se seront préparés à son éventuel retour, notamment avec la construction de la forteresse de Madoi.

C’est pour cette raison que vous pouvez voir un Nata beaucoup plus vieux dans cette extension. Il sera désormais un membre à part entière de l’équipe d’expédition et sera accompagné de Bangard, son partenaire Wudwud qui nous guidera vers la nouvelle région aérienne. L’histoire s’intéressera plus largement aux dérèglements écologiques provoqués depuis l’arrivée de Lao-Shan Lung. L’expansion des territoires occupés par les monstres Gardiens, plusieurs anomalies dans les Terres interdites et l’apparition croissante de Dragons Anciens feront également partie des mystères à élucider.

Araketa et Gundoraja rejoignent le bestiaire

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Monster Hunter Wilds: Ascendance – « wow » // Source : ActuGaming

Nous avons enfin un nom sur deux nouvelles créatures. D’abord, il y a le Araketa, une Wyverne Rapace capable d’utiliser les puissants courants d’air générés par ses ailes pour se déplacer à grande vitesse. Ces monstres chassent en groupe et les individus dominants peuvent coordonner leur meute grâce à des cris particuliers. La menace la plus importante présentée aujourd’hui reste toutefois Gundoraja, un tout nouveau Dragon Ancien. Celui-ci apparaît au cœur des épais nuages entourant le Skybound Eyrie et dispose de la faculté de contrôler les tempêtes.

Ces deux créatures viendront compléter un bestiaire qui marquera également le retour de plusieurs monstres issus des anciens épisodes. Capcom avait notamment confirmé en juin la présence de Kushala Daora.

L’Ignificateur va renforcer les 14 armes

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Monster Hunter Wilds: Ascendance // Source : Capcom

Côté gameplay, cette nouvelle présentation s’est surtout concentrée sur l’Ignificateur. Ce nouvel équipement fonctionne avec la fronde du chasseur et apportera des actions supplémentaires aux 14 catégories d’armes. En utilisant une attaque spécifique, le chasseur pourra créer une ouverture puis activer temporairement un état de Boost. Celui-ci renforcera les particularités de l’arme équipée et donnera accès à de nouvelles possibilités offensives. Les effets seront donc différents selon que l’on utilise une Grande Épée, une Volto-hache, un Arc ou l’une des autres armes disponibles.

Capcom prévoit de présenter plus précisément les nouvelles actions de chaque arme dans les prochains mois, sachant que d’autres mécaniques de gameplay sont également encore gardées secrètes. De plus, l’éditeur japonais tiendra un « Capcom Spotlight » le mercredi 16 septembre à 16 heures. Celui-ci reviendra sur les gros titres à venir dont l’extension du jeu de chasse. Si vous avez la chance d’être présent au Japon lors du Tokyo Game Show 2026, il vous sera aussi possible d’essayer Monster Hunter Wilds: Ascendance via une démo jouable.

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Date de sortie : 28/02/2025

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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