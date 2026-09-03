Crimson Desert a encore bien trop de mécaniques à nous proposer dans son DLC prévu pour le mois prochain

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On ne peut que saluer les efforts de Pearl Abyss sur Crimson Desert depuis la sortie du titre. Non content d’avoir corrigé certaines choses qui n’allaient pas, le studio a également ajouté de nouvelles mécaniques, comme si le jeu de base en manquait. Alors qu’il vient d’accueillir sa version 2.0 avec le support des voix françaises, le titre nous redemande encore une fois de partir à l’aventure dans son DLC « Au-delà de l’inconnu ».

Crimson Desert // Source : Pearl Abyss

Le jeu salade-tomates-oignons rajoute un dessert

Et il y a beaucoup de choses à décortiquer dans cette première bande-annonce du DLC de Crimson Desert, même si Pearl Abyss n’a pour l’instant pas donné beaucoup de détails. On sait déjà que cette extension mettra l’accent sur les combats sous-marins, avec la possibilité de se propulser sous l’eau et de s’aider d’un requin pour explorer les profondeurs. Vous gagnerez une combinaison de plongée (en guise de précommande) pour trouver des trésors enfouis, tout en explorant les mers sur votre propre navire. Qui a besoin d’un dragon volant quand on peut avoir un bateau pirate ?

Autre détail important que l’on peut voir dans la bande-annonce, l’aspect social du jeu semble se renforcer avec la possibilité de construire un vrai petit royaume. Cela se limitait à votre maison dans le jeu de base, mais on voit ici des constructions bien plus dantesques. Vous pourrez ensuite y inviter la personne qui volera le cœur de ce cher Kliff, même si on ne sait pas réellement s’il s’agira là d’un système de romances. Oongka et Damiane profiteront également de ce DLC pour terminer leur arc respectif, tandis que Kliff continuera d’explorer le désert pourpre.

Tout cela, ça arrive très prochainement puisque ce DLC sera disponible dès le 15 octobre prochain dans Crimson Desert, au prix de 24,99 €.

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Jaquette de Crimson Desert
Crimson Desert
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Date de sortie : 19/03/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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