Crimson Desert a encore bien trop de mécaniques à nous proposer dans son DLC prévu pour le mois prochain

Le jeu salade-tomates-oignons rajoute un dessert

Et il y a beaucoup de choses à décortiquer dans cette première bande-annonce du DLC de Crimson Desert, même si Pearl Abyss n’a pour l’instant pas donné beaucoup de détails. On sait déjà que cette extension mettra l’accent sur les combats sous-marins, avec la possibilité de se propulser sous l’eau et de s’aider d’un requin pour explorer les profondeurs. Vous gagnerez une combinaison de plongée (en guise de précommande) pour trouver des trésors enfouis, tout en explorant les mers sur votre propre navire. Qui a besoin d’un dragon volant quand on peut avoir un bateau pirate ?

Autre détail important que l’on peut voir dans la bande-annonce, l’aspect social du jeu semble se renforcer avec la possibilité de construire un vrai petit royaume. Cela se limitait à votre maison dans le jeu de base, mais on voit ici des constructions bien plus dantesques. Vous pourrez ensuite y inviter la personne qui volera le cœur de ce cher Kliff, même si on ne sait pas réellement s’il s’agira là d’un système de romances. Oongka et Damiane profiteront également de ce DLC pour terminer leur arc respectif, tandis que Kliff continuera d’explorer le désert pourpre.

Tout cela, ça arrive très prochainement puisque ce DLC sera disponible dès le 15 octobre prochain dans Crimson Desert, au prix de 24,99 €.