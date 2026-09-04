Echoes of Aincrad : son premier DLC Genesis Maidens arrivera cet hiver avec Mito

Mito rejoint l’aventure avec un nouveau type d’arme

Dans notre test d’Echoes of Aincrad, nous étions assez décontenancés par ce sentiment d’inachevé sur le plan narratif une fois le jeu terminé, avec une histoire loin d’être achevée et des personnages que l’on ne croise plus après une première rencontre. On avait ainsi parié sur l’arrivée de DLC pour combler ces trous, et cela n’a pas manqué.

Genesis Maidens proposera donc un nouveau scénario accompagné de quêtes secondaires qui permettront d’explorer des zones inédites des premier et deuxième étages d’Aincrad. Bandai Namco reste encore discret sur les événements qui attendront notre avatar, mais on sait que l’histoire introduira officiellement Misumi Tozawa, alias Mito, dans le jeu.

Apparue dans les films Sword Art Online Progressive, la jeune combattante intégrera le groupe tout en cherchant à surmonter la culpabilité liée à ses actions passées. Sa présence ne sera d’ailleurs pas seulement narrative puisqu’elle apportera avec elle un nouveau type d’arme, le sabre courbe, ainsi que ses propres compétences combinées et capacités de soutien.

Le DLC enrichira également la personnalisation des équipements avec un nouveau système d’amélioration des armures. Celui-ci permettra de leur attribuer des effets passifs, offrant ainsi davantage de possibilités pour adapter son équipement à son style de combat. Cela ne devrait pas corriger les défauts importants du titre, mais il permettra aux fans de licence de poursuivre leur aventure dans Aincrad, même si l’on aurait aimé avoir un tout nouvel étage à parcourir.

Echoes of Aincrad: Genesis Maidens sortira durant l’hiver 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam. Le jeu de base est disponible sur ces même plateformes.