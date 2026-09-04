Xbox va serrer la vis sur le cloud gaming avec des restrictions de temps de jeu à venir dès novembre

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Il y a une chose qu’on ne peut pas nier avec l’actualité vidéoludique, c’est que les constructeurs nous garantissent d’en avoir toujours sous le coude. Alors que Xbox est sans doute celui qui favorise le plus le jeu sur tous types de plateforme, avec son branding Xbox Play Anywhere, voilà qu’un gros changement va débarquer à la fin de l’année concernant le cloud gaming. Une évolution aux allures de sacré coup de frein pour la pratique, une semaine après avoir vu vanté ses avantages.

Le nouveau logo Xbox // Source : Xbox

Le nuage vire au sombre

Vous n’êtes pas sans savoir que le marché de la tech est des plus onéreux, à cause d’une crise de composants elle-même due en grande partie à l’essor de la fameuse IA générative, très gourmande en data centers. Comme conséquences majeures sur le marché vidéoludique, on a vu chaque constructeur procéder à des augmentations de prix pour ses consoles. Et puisqu’on parle ici de Xbox, rappelons par exemple que la Xbox Series X 1 TO a pris 200 € pour coûter désormais 799,99 €.

Ce que l’on ne savait pas encore au moment de la mise en place de cette nouvelle tarification, c’est une incidence sur le cloud gaming. L’un des arguments souvent mis en avant par Xbox pour dire que l’on peut jouer partout avec presque n’importe quel appareil ne sera bientôt plus aussi fort.

En effet, à partir de novembre, le temps de jeu jadis illimité sera restreint, et ce pour tout le public, qu’il soit abonné Game Pass ou non. Voici déjà les restrictions décidées, par mois, pour chaque tranche de Game Pass :

  • Game Pass Ultimate : 15 heures de jeu
  • Game Pass Premium : 10 heures de jeu
  • Game Pass Essential : 5 heures de jeu

Oui oui, par mois. Pour les joueuses et joueurs au temps de jeu prononcé, le montant est ridicule, quelle que soit la tranche d’abonnement. Xbox précise d’ailleurs que la mesure devrait toucher 4% de son public, et pour celles et ceux sans abonnement qui auraient envie de profiter de jeu en cloud, il faudra acheter des heures de jeu, à un montant encore inconnu. Un surplus à payer y compris pour les titulaires de l’abonnement Game Pass désireux d’étendre leurs sessions de jeu une fois la restriction atteinte.

Outre un virage sacrément serré dans sa philosophie, le timing est particulièrement cocasse pour Xbox car l’annonce intervient à peine une semaine après avoir mis en avant le Disc-to-Digital, pratique visant à bénéficier, à l’insertion d’une galette, des avantages du numérique pour le jeu en question… dont le cloud gaming.

Comme nous le dit Xbox sur son site officiel, il est invoqué sans tergiverser des raisons économiques pour justifier ces futurs changements, et indique que des détails seront partagés en novembre, dont le prix des heures supplémentaires. Le constructeur se dit aussi ouvert aux retours avant et après l’instauration de ces nouvelles règles, que l’on imagine tout sauf dithyrambiques.

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