Nintendo annonce deux Directs dont un dédié aux 40 ans de The Legend of Zelda

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Si vous aimez les dates symboliques, le patrimoine ludique et tout ce qui entoure ces notions, vous savez que la licence The Legend of Zelda célèbre cette année ses 40 ans et que, pour fêter ça, Nintendo a prévu un remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time. Figurez-vous que Nintendo a l’intention d’aller un tout petit peu plus loin avec un Direct dédié qui sera doublé d’un Nintendo Direct classique dès le lendemain.

Nintendo Direct et The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct // Source : Nintendo

Un Zeldirect ET un Nintendo Direct

Née en 1986, la licence The Legend of Zelda n’a cessé d’être réinventée, explorant de nombreuses mécaniques et approches tout en conservant une base solide, construite d’épisodes en épisode. Ocarina of Time incarne la base de ce que sont les jeux d’aventure en 3D et Breath of the Wild, né de la volonté de Nintendo de sortir du carcan dans lequel la licence s’enfermait, a synthétisé 10 ans de mondes ouverts.

Jusque-là, The Legend of Zelda profitait d’une superbe aura mais, les ventes, elles, sont restées plutôt discrètes. Il a fallu attendre 2017 et ensuite pour que les chiffres deviennent fous. Malgré tout, cette licence majeure du jeu vidéo a traversé les décennies jusqu’à nos jours, et on ne se mouille pas trop en disant que ça va continuer.

Toujours est-il que Nintendo a annoncé un remake d’Ocarina of Time pour cette année sur Nintendo Switch 2 et qu’on attendait d’en savoir plus, beaucoup plus même. A défaut d’images de gameplay, il y a eu quelques fuites crédibles sur ce que pourraient être la première Nintendo Switch 2 collector, ses Joy Con 2 et sa manette Pro. Tout cela va changer car Nintendo a annoncé un Direct dédié aux 40 ans de la franchise en le nommant The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct.

On devrait avoir droit à une présentation en bonne et due forme du remake d’Ocarina of Time, avec, espérons-le, une date de sortie. Mais Nintendo ne choisit pas ses titres au hasard et le Direct, d’environ 30 minutes, devrait aller un peu plus loin que ça. Quoi qu’il en soit, rendez-vous le mardi 8 septembre à 16 heures.

Cette annonce de Nintendo Direct dédié à Zelda n’est en réalité que la première des deux annonces prévues par Nintendo. C’est la rentrée et, généralement, une rentrée se fait avec un Nintendo Direct. On a, pendant quelques instants, cru que la firme de Kyoto allait se consacrer à Zelda, reportant une présentation générale à plus tard. Il n’en est rien car, dès le lendemain du The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct, il y aura un Nintendo Direct en bonne et due forme. Le second rendez-vous est donc pris pour le mercredi 9 septembre à 16 heures pour une présentation d’environ 45 minutes.

Quand et comment regarder les Nintendo Direct(s) de septembre

Mardi 8 septembre 2026

  • Diffusion : The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct
  • Heure : 16 heures
  • Durée : 30 minutes
  • Pour le suivre : YouTube / Nintendo Today

Mercredi 9 septembre 2026

  • Diffusion : Nintendo Direct
  • Heure : 16 heures
  • Durée : 45 minutes
  • Pour le suivre : YouTube / Nintendo Today

 

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