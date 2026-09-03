Until Dawn 2 : L’horreur revient avec une date de sortie et une nouvelle bande-annonce

De nouveaux destins entre vos mains

Cette nouvelle bande-annonce d’Until Dawn 2 permet surtout de découvrir le contexte de l’histoire qui va mener les membres de « Dead True », une équipe de youtubeurs chasseurs de fantômes, sur l’île d’Akishima. Après avoir enquêté sur l’asile de Blackwood, théâtre d’événements tragiques survenus douze ans plus tôt, le groupe fait la rencontre de Yoona, une survivante d’une attaque surnaturelle, ce qui les conduira jusqu’à cette île abandonnée depuis la fermeture de sa station balnéaire dans les années 70. Un lieu paradisiaque en apparence, mais qui cache en réalité de vieux secrets et de nombreux dangers.

Et Until Dawn oblige, ce sont justement vos choix qui vont décider de leur sort, à l’image de celui d’Owen dans la bande-annonce, qui se retrouvera confronté à un dilemme pour sauver Nate, son ami disparu. Ou encore celui de Mina qui fera face à un rite sacrificiel et qui devra répondre aux exigences de la chaîne.

Une histoire qui s’annonce donc relativement complexe, dont vous pouvez retrouver tous les détails sur le PlayStation Blog, et pour laquelle le studio a pu compter sur le talent d’AdHoc Studio, qui ne sont autres que les créateurs de Dispatch.

Until Dawn 2 nous donne rendez-vous en janvier

Enfin, comme promis par Firesprite, Until Dawn 2 débarquera bel et bien en 2027 pour venir cocher la case du 28 janvier sur le calendrier, uniquement sur PS5.

D’ailleurs, le studio britannique en profite également pour annoncer l’ouverture des précommandes à partir du 10 septembre prochain, avec quelques bonus à la clé sur le thème du Dr Hill :

Une tenue d’Until Dawn classique

Une tenue estivale de l’île d’Akishima

Des figurines à tête branlante Dr Hill exclusives

À noter qu’une édition Deluxe sera également disponible et qui, en plus du jeu, contiendra notamment un pack Néon années 2000 qui permettra de changer l’apparence des 8 protagonistes de Dead True avec des tenues aux couleurs néon, ainsi qu’un diorama des morts.