Until Dawn 2 : L’horreur revient avec une date de sortie et une nouvelle bande-annonce

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Audrey

Rédigé par

0

A peine les portes de la Gamescom se referment-elles que Sony enchaîne déjà avec son State of Play, avec moult jeux au programme dont Until Dawn 2, qui avait justement fait l’objet d’une annonce surprise lors du State of Play de juin. Cette fois, le titre de Firesprite se dévoile davantage dans une nouvelle bande-annonce, mettant en avant son histoire, ses choix et leurs conséquences, avant de se conclure sur une date de sortie.

Until Dawn 2 // Source : Firesprite

De nouveaux destins entre vos mains

Cette nouvelle bande-annonce d’Until Dawn 2 permet surtout de découvrir le contexte de l’histoire qui va mener les membres de « Dead True », une équipe de youtubeurs chasseurs de fantômes, sur l’île d’Akishima. Après avoir enquêté sur l’asile de Blackwood, théâtre d’événements tragiques survenus douze ans plus tôt, le groupe fait la rencontre de Yoona, une survivante d’une attaque surnaturelle, ce qui les conduira jusqu’à cette île abandonnée depuis la fermeture de sa station balnéaire dans les années 70. Un lieu paradisiaque en apparence, mais qui cache en réalité de vieux secrets et de nombreux dangers.

Et Until Dawn oblige, ce sont justement vos choix qui vont décider de leur sort, à l’image de celui d’Owen dans la bande-annonce, qui se retrouvera confronté à un dilemme pour sauver Nate, son ami disparu. Ou encore celui de Mina qui fera face à un rite sacrificiel et qui devra répondre aux exigences de la chaîne.

Une histoire qui s’annonce donc relativement complexe, dont vous pouvez retrouver tous les détails sur le PlayStation Blog, et pour laquelle le studio a pu compter sur le talent d’AdHoc Studio, qui ne sont autres que les créateurs de Dispatch.

Until Dawn 2 nous donne rendez-vous en janvier

Enfin, comme promis par Firesprite, Until Dawn 2 débarquera bel et bien en 2027 pour venir cocher la case du 28 janvier sur le calendrier, uniquement sur PS5.

D’ailleurs, le studio britannique en profite également pour annoncer l’ouverture des précommandes à partir du 10 septembre prochain, avec quelques bonus à la clé sur le thème du Dr Hill :

  • Une tenue d’Until Dawn classique
  • Une tenue estivale de l’île d’Akishima
  • Des figurines à tête branlante Dr Hill exclusives

À noter qu’une édition Deluxe sera également disponible et qui, en plus du jeu, contiendra notamment un pack Néon années 2000 qui permettra de changer l’apparence des 8 protagonistes de Dead True avec des tenues aux couleurs néon, ainsi qu’un diorama des morts.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

State of Play : Le résumé complet de l’émission du 2 juin (God of War: Laufey, Marvel’s Wolverine, Until Dawn 2…)

pc ps5 xbox series switch switch 2
State of Play : Le résumé complet de l’émission du 2 juin (God of War: Laufey, Marvel’s Wolverine, Until Dawn 2…)

Until Dawn 2 annoncé par surprise, un nouvel épisode développé par Firesprite pour une sortie calée en 2027

ps5
Until Dawn 2

Final Fantasy VII Revelation sortira le 8 avril 2027 et fait le plein d’annonces (gameplay, DLC, collector…)

pc ps5 xbox series switch 2
Final Fantasy VII Revelation sortira le 8 avril 2027 et fait le plein d’annonces (gameplay, DLC, collector…)

Rhapsody in Scarlet : Konami dévoile un nouveau jeu d’action mêlant magie, créatures et jazz dans le New York des années 1920

pc ps5 xbox series
Rhapsody in Scarlet : Konami dévoile un nouveau jeu d’action mêlant magie, créatures et jazz dans le New York des années 1920
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Crimson Desert a encore bien trop de mécaniques à nous proposer dans son DLC prévu pour le mois prochain
pc ps5 xbox series
Crimson Desert a encore bien trop de mécaniques à nous proposer dans son DLC prévu pour le mois prochain
Monster Hunter Wilds: Ascendance dévoile un nouveau trailer avec de nouveaux monstres et les mouvements inédits des armes
pc ps5 xbox series
Monster Hunter Wilds: Ascendance dévoile un nouveau trailer avec de nouveaux monstres et les mouvements inédits des armes
State of Play : Le résumé complet des 31 annonces (Final Fantasy VII Revelation, Maneater 2, DLC Crimson Desert…)
pc ps5 xbox series switch switch 2
State of Play : Le résumé complet des 31 annonces (Final Fantasy VII Revelation, Maneater 2, DLC Crimson Desert…)
Du gameplay sur PS5 Pro et une date de sortie précise pour Metro 2039
pc ps5 xbox series
Du gameplay sur PS5 Pro et une date de sortie précise pour Metro 2039
Non pas une mais deux manettes DualSense Grand Theft Auto 6 dévoilées chez Sony
ps5
Non pas une mais deux manettes DualSense Grand Theft Auto 6 dévoilées chez Sony
Final Fantasy Resonance transforme un jeu mobile disparu en un épisode qui devrait contenter les plus nostalgiques, notre aperçu
pc ps5 xbox series switch switch 2
Final Fantasy Resonance transforme un jeu mobile disparu en un épisode qui devrait contenter les plus nostalgiques, notre aperçu
Après avoir fuité, le LEGO PlayStation s’officialise au State of Play
playstation one
Après avoir fuité, le LEGO PlayStation s’officialise au State of Play
Guild Wars 3 : nous avons vu le MMO en action, ArenaNet veut bousculer le genre avec ses déplacements et ses combats
pc ps5
Guild Wars 3 : nous avons vu le MMO en action, ArenaNet veut bousculer le genre avec ses déplacements et ses combats
Le remake de The Witcher attendra, CD Projekt Red a d’abord besoin de s’occuper de The Witcher 4
Le remake de The Witcher attendra, CD Projekt Red a d’abord besoin de s’occuper de The Witcher 4
Square Enix dément les récentes rumeurs à propos de son rachat, qui ont affolé la Bourse
Square Enix dément les récentes rumeurs à propos de son rachat, qui ont affolé la Bourse
Frontier Developments (Planet Zoo, Jurassic World Evolution) va travailler sur un jeu Disney, sans doute lié à Disneyland
Frontier Developments (Planet Zoo, Jurassic World Evolution) va travailler sur un jeu Disney, sans doute lié à Disneyland
La suite de Lollipop Chainsaw est presque prête puisqu’elle sera jouable au Tokyo Game Show
pc ps5 xbox series switch switch 2
La suite de Lollipop Chainsaw est presque prête puisqu’elle sera jouable au Tokyo Game Show
« Nous réalisons des bénéfices grâce au physique en Europe » : Saber Interactive ne veut pas voir le physique disparaitre
pc ps5 xbox series switch 2
« Nous réalisons des bénéfices grâce au physique en Europe » : Saber Interactive ne veut pas voir le physique disparaitre
Ace Combat 8: Wings of Theve – Le compte rendu de notre premier vol dans la série à la Gamescom 2026
pc ps5 xbox series
Ace Combat 8: Wings of Theve – Le compte rendu de notre premier vol dans la série à la Gamescom 2026
Après avoir annoncé son « projet de transformation », Don’t Nod tente de rassurer en affirmant qu’il n’aboutira pas forcément à des licenciements
Après avoir annoncé son « projet de transformation », Don’t Nod tente de rassurer en affirmant qu’il n’aboutira pas forcément à des licenciements
Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster se la joue Mark of the Ninja en plongeant dans le lore des Skavens
pc ps5 xbox series switch 2
Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster se la joue Mark of the Ninja en plongeant dans le lore des Skavens
L’avenir de StarCraft pourrait en partie se trouver du côté de la Corée du Sud selon le journal Chosun
pc
Starcraft: Scavengers - Univers
Tomb Raider: Legacy of Atlantis – Plus vaste, plus moderne, mais toujours fidèle au jeu de 1996 ?
pc ps5 xbox series switch 2
Tomb Raider: Legacy of Atlantis – Plus vaste, plus moderne, mais toujours fidèle au jeu de 1996 ?
Springs, Eternal : Le prochain jeu d’aventure narratif des créateurs de Gone Home et Tacoma sortira en novembre sur PC
pc
Springs, Eternal : Le prochain jeu d’aventure narratif des créateurs de Gone Home et Tacoma sortira en novembre sur PC
La nouvelle bande-annonce pour le film Street Fighter met le paquet sur les références aux jeux
La nouvelle bande-annonce pour le film Street Fighter met le paquet sur les références aux jeux
Mario Kart 8 Deluxe en a encore sous le capot et se met à jour… Sur Nintendo Switch 2
switch switch 2
mario kart 8 deluxe
Alors que la grogne ne faiblit pas, PlayStation met en garde contre le harcèlement de ses employés au Japon
ps5
Alors que la grogne ne faiblit pas, PlayStation met en garde contre le harcèlement de ses employés au Japon
La présentation de GTA 6 sur Netflix a évidemment réalisé un carton d’audience pour le service de streaming
ps5 xbox series
La présentation de GTA 6 sur Netflix a évidemment réalisé un carton d’audience pour le service de streaming
La version 1.0 de No Rest for the Wicked n’arrivera pas à l’heure, rendez-vous en 2027
pc ps5 xbox series
La version 1.0 de No Rest for the Wicked n’arrivera pas à l’heure, rendez-vous en 2027