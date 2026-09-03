Du gameplay sur PS5 Pro et une date de sortie précise pour Metro 2039

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Dans le genre des FPS narratifs qui en mettent plein la rétine, les jeux Metro adaptés des romans de Dmitry Glukhovsky seront bientôt accompagnés d’un nouvel épisode intitulé Metro 2039. Teasé dès 2019, le titre ne s’est vraiment dévoilé qu’en avril dernier. En partie développé dans un contexte de guerre par les Ukrainiens de 4A Games, une situation revendiquée avant chaque présentation, Metro 2039 dispose désormais d’une date de sortie sur PC, PS5 et Xbox Series.

Le nouveau jeu Metro 2039 // Source : 4A Games

Fermeture des portes début février 2027

La série des jeux Metro se trouve au croisement de la fiction et des 45 dernières années de l’histoire européenne. Narrant les aventures et les galères des survivants de l’apocalypse nucléaire, le roman Metro 2033 est né sous la plume de Dmitry Glukhovsky, auteur russo-israélien qui s’est exilé après avoir publiquement critiqué l’invasion russe en Ukraine.

Au-delà de la forte influence de l’histoire sur le roman, les adaptations en jeux sont également aux prises avec les événements. Lors de la présentation de Metro 2039 en avril, l’équipe de développement expliquait sans détour que le titre a fortement été influencé par la pandémie de 2020 puis par l’invasion russe. D’ailleurs, une partie des équipes de 4A travaille toujours depuis Kiev, avec tous les risques que cela comporte.

En résulte une histoire encore plus sombre qu’à l’accoutumée, avec un métro moscovite réuni sous la bannière du Novoreich, une faction totalitaire dont nous n’avons pas besoin d’expliquer l’origine. Déportations, monstres, endoctrinement des masses et radioactivité seront donc au programme de Metro 2039, dont la sortie est désormais calée au 4 février 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series. Nous avons récemment pu y jouer, alors n’hésitez pas à aller consulter nos premières impressions sur le titre. Sachez tout de même que ces impressions sont pour le moment très bonnes, avec une formule qui s’optimise sagement.

Démonstration technique

A l’occasion du State of Play de ce jeudi 3 septembre 2026, nous avons eu droit à une bande-annonce de gameplay capturée à partir du contenu de la démo présente à la Gamescom. Ce trailer met l’accent sur le gameplay brut, la richesse et les détails des environnements, les combats dynamiques ainsi que sur les changements apportés au moteur 4A Engine.

Sachez également que ce que vous voyez dans la vidéo jointe à cet article a été intégralement capturé en 4K 60 fps sur PlayStation 5 Pro. En réalité, il s’agissait de mettre en avant le mode Performance de Metro 2039, qui sera disponible sur tous les supports dès le lancement. 4K, 60 fps et ray-tracing seront ainsi accessibles sur PS5, PS5 Pro, et Xbox Series.

4A Games promet d’en dire plus sur les spécifications techniques et les différents modes graphiques dans les prochains mois. Si vous avez un peu de retard et que vous disposez d’une console Sony, Metro Exodus a été intégré au catalogue du PlayStation Plus.

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Jaquette de Metro 2039
Metro 2039
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Date de sortie : 04/02/2027

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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