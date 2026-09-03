Final Fantasy VII Revelation sortira le 8 avril 2027 et fait le plein d’annonces (gameplay, DLC, collector…)

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On savait que Final Fantasy VII Revelation allait clôturer le State of Play de ce 3 septembre 2026, mais comme depuis ses premières images, la conclusion de la trilogie de remakes s’avère particulièrement généreuse en images et en informations. On nous gratifie d’une date de sortie, déjà, mais aussi d’un nouvel aperçu étendu sur une foultitude d’éléments liés au combat, à l’exploration ou encore aux quêtes annexes.

Final Fantasy VII Revelation // Source : Square Enix

Le compte à rebours est lancé

La communication est parfaitement huilé pour Final Fantasy VII Revelation. Autant il a fallu attendre patiemment de voir les premières infos sur ce troisième opus, autant depuis que le robinet a été ouvert, ça ne s’arrête plus de couler. Et aujourd’hui, en vidéo, on apprend que la conclusion de la saga se réalisera le 8 avril 2027.

Le trailer est l’occasion de rappeler les membres de ce casting désormais au complet (enfin presque, snif), avec une démonstration rapide du gameplay de chacun ainsi que des interactions possibles à deux pour déclencher des combos originaux.

Quelques petits extraits de cinématiques sont également à savourer, mais Square Enix ne s’arrête pas là en nous sortant dix nouvelles minutes de gameplay et en nous confirmant du contenu additionnel dans les cartons ainsi que le contenu de son édition collector.

Chocobo joins the fight !

On l’a dit, Final Fantasy VII Revelation se montre généreux quant à ses images de gameplay. L’arrivée de Vincent et Cid en tant que personnages jouables, un aperçu du Wutai, le reveal du look des Armes, le système de job FITS, bref, on en sait déjà pas mal. Mais à la suite de l’annonce de la date de sortie, revoilà dix minutes de vidéo pour nous montrer plein de choses encore.

Le principal leitmotiv de cette dernière vidéo concerne les combats et l’exploration. On assiste à des séquences en Hautvent avec pas mal d’éléments liés au monde ouvert. On remarque par exemple un pourcentage de complétion des régions, avec des symboles montrant ce qu’il reste à faire, dont des quêtes annexes.

En survolant une zone, nous avons également un aperçu approximatif de la localisation de chaque point d’intérêt, ce qui donne une idée du point depuis lequel on peut se parachuter, afin de s’en approcher au maximum. Car oui, on le rappelle, mais le parachute sera l’un de vos meilleurs amis dans ce troisième opus.

Les chocobos en seront d’autres, bien sûr, puisqu’ils continueront de vous aider à explorer les différentes régions de Gaia, avec des mouvements encore plus rapides et verticaux. Ils feront même encore davantage étant donné qu’ils pourront cette fois participer au combat. L’occasion de voir le système FITS en action et de nouvelles synergies.

Du côté des activités annexes, on note la possibilité de prendre en photo des sujets bien précis mais aussi une nouvelle manière d’aborder les quêtes secondaires. En effet, outre la roue de dialogues présente, il sera désormais possible de choisir quel personnage mènera la quête, avec un déroulé que l’on imagine différent selon notre décision. Et pour les plus impatients, passer en vitesse x2 abrégera les dialogues. Enfin, le Queen’s Blood montre de nouvelles mécaniques pour des parties toujours plus endiablées.

Des DLC officialisés et un collector qui pique fort

Final fantasy vii revelation collector 5

L’édition collector de Final Fantasy VII Revelation // Source : Square Enix

Pour terminer cet arc FF VII Revelation, Square Enix a confirmé deux choses. Bon, l’édition collector n’est pas la plus surprenante des deux, puisqu’on attendait simplement son contenu. Le trio de statuettes Zack/Cloud/Sephiroth prend la pose accompagné d’une mini bande-son, d’un Artbook, d’une carte promotionnelle Magic: The Gathering, d’un Steelbook et divers bonus numériques dont parmi eux un Season Pass, l’autre joyeuseté belle et bien confirmée.

Comme pressenti et abordé dans les nombreuses prises de paroles de Naoki Hamaguchi, des DLC narratifs sont d’ores et déjà prévus. Un premier sera centré sur Sephiroth tandis qu’un second concernera Vincent et les TURKs. Ces DLC sortiront à plusieurs mois d’intervalle, entre la fin d’année 2027 et printemps 2028.

Le collector est proposé au prix ébouriffant de 389,99 €, mais comptez aux alentours de 420 € une fois l’adresse de livraison renseignée. Du côté des autres éditions, voici ce que l’on retrouve :

Physique – Consoles

  • Standard (79,99 €)
    • Les éditions « Day 1 » disponibles chez plusieurs revendeurs comprennent une carte promotionnelle FINAL FANTASY — Final Showdown*
  • Édition Deluxe (109,99 €) 
    • Mini Bande originale
    • Artbook
    • Les éditions « Day 1 » disponibles chez plusieurs revendeurs comprennent une carte promotionnelle FINAL FANTASY — Final Showdown*
    • Boîtier Steelbook

Nnumérique – Consoles et PC

  • Bonus de précommande (toutes les éditions) : Materia d’invocation : Mécha-Chocobo & Mog 
  • Édition standard (79,99 €)
  • Édition Premium (109,99 €) 
    • Pass d’extension de l’histoire donnant accès à deux DLC narratifs
      • Comprend un accessoire et des consommables
    • Accès anticipé permettant de jouer au jeu 24 heures avant sa sortie
  • Premium Plus (119,99 €)
    • Tout le contenu de l’« Édition Premium », plus…
    • Une mini-bande originale numérique
    • Un artbook numérique
    • La materia d’invocation Alexandre polygonal et deux équipements

Comprenez que si vous souhaitez disposer d’une version physique du jeu avec Season Pass, eh bien il n’y aura pas moins cher que le collector. Quant aux versions physiques, il n’est pas certain encore de bénéficier de blu-ray à l’intérieur.

Final Fantasy VII Revelation est donc désormais attendu le 8 avril 2027 sur PC (via Steam), PS5, Xbox Series et Switch 2.

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Jaquette de Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy VII Revelation
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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