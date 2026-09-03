Rhapsody in Scarlet : Konami dévoile un nouveau jeu d’action mêlant magie, créatures et jazz dans le New York des années 1920

Des combats mêlant magie et créatures

L’histoire débutera avec l’arrivée d’Ellie à New York afin de poursuivre une carrière de chanteuse de jazz. Un incident inattendu la conduira toutefois à rencontrer Ilya Jones, dirigeante des Veilleurs, une organisation composée de mages particulièrement talentueux. Les deux héroïnes ont des personnalités opposées. Ellie tient avant tout à sa liberté, tandis qu’Ilya accorde une importance particulière aux règles et à l’ordre.

Elles vont malgré tout devoir collaborer pour enquêter sur les agissements d’une mystérieuse mafia, avant de se retrouver impliquées dans une menace susceptible de bouleverser l’équilibre du monde. Konami indique avoir effectué des recherches sur place et consulté différentes références historiques afin de retranscrire l’atmosphère du New York des années 1920, notamment son architecture, sa mode, ses automobiles et ses bars clandestins de l’époque de la Prohibition.

Comme on peut le voir via le trailer, Ellie est elle-même une mage qui combat en compagnie de Sköll, une créature avec laquelle elle peut réaliser des attaques combinées. Le système de combat mettra donc l’accent sur la création de combos personnalisés en utilisant les pouvoirs d’Ellie et ceux de ses différentes créatures. Il sera possible d’utiliser des attaques au corps-à-corps, des attaques à distance et des compétences de zone, puis les associer selon les situations et les adversaires rencontrés. Konami promet un arsenal suffisamment large pour permettre de construire ses propres enchaînements et d’adapter son style de jeu aux différents combats.

Au vu des influences, la musique occupera une place non négligeable dans le titre. Le thème principal, Cool/Hot, est interprété par Emi Meyer en collaboration avec le groupe japonais SOIL& »PIMP »SESSIONS. Mine de rien, Konami semble plutôt en forme ces temps-ci. En plus de nous proposer des titres de qualité issus de ses franchises historiques, commeSilent Hill et Castlevania, les nouvelles licences semblent elles aussi très prometteuses, avec Rhapsody in Scarlet et Rev Noir en tête.

Rhapsody in Scarlet est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series. Aucune date ou période de sortie n’est annoncée pour le moment.