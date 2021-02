Craftopia

Craftopia est un jeu d'action en monde ouvert avec de nombreux éléments multijoueur. Comme son nom l'indique, le titre met l'accent sur la création et le craft en proposant de nombreuses constructions à réaliser, après avoir ramasser différents types de matériaux au cours de l'aventure, qui prend la forme d'un RPG dans un monde de type fantasy. Il est alors possible de construire des usines, de faire pousser des plantes, d'adopter des animaux, et de combattre, tout en explorant grâce à des constructions rapides de type Fortnite.