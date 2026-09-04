Until Dawn 2 : Firesprite trouve du renfort du côté d’Adhoc Studio (Dispatch) pour le scénario

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Annoncé par surprise lors d’un State of Play en juin dernier, Until Dawn 2 est déjà de retour à l’affiche d’un autre State of Play de Sony avec une nouvelle bande-annonce centrée sur son histoire, ainsi que ses choix et leurs conséquences. De quoi en apprendre davantage sur cette nouvelle aventure horrifique, avec une sortie désormais calée en janvier prochain, tandis que Firesprite a trouvé du renfort du côté d’AdHoc Studio, connu pour être derrière Dispatch, pour l’écriture de son scénario.

Until Dawn 2 // Source : PlayStation

Un renfort de choix pour Until Dawn 2

En marge de cette nouvelle présentation, Firesprite en profite donc également pour confirmer l’implication d’AdHoc dans l’écriture du scénario d’Until Dawn 2 au détour d’un billet publié sur le PlayStation Blog :

Nous nous sommes associés à nos amis d’AdHoc Studio, l’équipe brillante à l’origine du jeu à succès Dispatch, afin de vous offrir une histoire complexe débordant de personnages captivants, de dialogues percutants, de relations tendues, de décisions difficiles et, bien sûr, de nombreuses morts atroces… Chaque choix et chaque interaction peuvent avoir de terribles conséquences.

Et autant dire qu’il s’agit d’un renfort de choix, AdHoc Studio ayant été fondé par 4 anciens développeurs de Telltale Games ayant notamment travaillé sur des titres tels que The Walking Dead ou encore Tales from the Borderlands. De quoi apporter une solide expérience en matière de narration, à l’image de leur premier et unique jeu, Dispatch, sorti en octobre 2025. Un jeu qui a largement séduit les joueurs, en témoignent notre test, mais aussi ce joli score de 95% d’évaluations extrêmement positives sur Steam, ou encore celui de 87 sur Metacritic.

Reste à savoir si AdHoc Studio contribue au développement d’Until Dawn 2 depuis le début ou si son implication est liée au succès de Dispatch. Quoi qu’il en soit, force est de reconnaître que cette collaboration a de quoi réjouir les amateurs du genre.

Pour rappel, Until Dawn 2 sortira le 28 janvier prochain, exclusivement sur PS5.

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Until Dawn 2 // Source : PlayStation

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