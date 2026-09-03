Non pas une mais deux manettes DualSense Grand Theft Auto 6 dévoilées chez Sony

La DualSense se met aux couleurs de Grand Theft Auto 6

Pendant quelques années, GTA V a pris toute la place, couvert par un Red Dead Redemption 2 au discret mais colossal succès. Puis sont venues les premières rumeurs sur Grand Theft Auto 6, les premières fuites, le silence de Rockstar et les premières bandes-annonces. Les choses se sont récemment accélérées avec l’ouverture des précommandes, la diffusion d’une présentation de près de 27 minutes sur Netflix, les menaces d’un groupe de pirates et les longues discussions sur l’absence de Blu-ray dans la boîte. S’il n’est pas exclusif à la PS5, Grand Theft Auto VI est mis en avant par l’intermédiaire de la console de Sony et c’est sans grande surprise que, lors du State of Play, le constructeur a dévoilé deux manettes DualSense aux couleurs de GTA VI et de la ville de Vice City.

Vice City a un style qui lui est propre. De ses rues ensoleillées à ses néons luminescents, la ville sera la destination ultime à Leonida lorsque les joueurs découvriront Grand Theft Auto VI le 19 novembre. Lors du State of Play d’aujourd’hui, nous avons partagé un premier aperçu de deux nouvelle manettes sans fil DualSense en édition limitée inspirés de Grand Theft Auto 6 qui capturent cette énergie inimitable de Vice City : la DualSense Wireless Controller – Grand Theft Auto VI Black Limited Edition et (…) White Limited Edition.

Pour Isabelle Tomatis, vice-présidente du marketing mondial de Sony Interactive Entertainment, la manette blanche saisit l’ambiance de Vice City à l’aube, tandis que la version noire met en avant l’énergie nocturne de la ville. Évidemment, on parle de manettes en quantité limitée qui seront disponibles sur direct.playstation ainsi que sur divers sites de revente. La sortie de ces nouvelles manettes est prévue pour le 19 novembre afin d’accompagner la sortie de Grand Theft Auto 6, mais les précommandes débuteront dès le 10 septembre. Quant au prix, sachez qu’il faudra débourser 84,99 euros pour se procurer l’une ou l’autre des versions.