Final Fantasy VII Revelation a beau avoir droit à une édition physique, vous aurez besoin d’un téléchargement supplémentaire

Alors que c’était l’occasion de mettre 3 blu-ray

Il est désormais loin le temps où Square Enix indiquait la présence de 2 blu-ray pour Final Fantasy VII Rebirth comme un élément marketing, censé évoquer quelques souvenirs d’antan. Aujourd’hui, les économies priment, et c’est pourquoi Final Fantasy VII Revelation ne tiendra pas entièrement sur la galette. Ce qui parait logique, dans la mesure où le jeu fera a priori plus de 130 Go si l’on se fie à la description de la version Switch 2. Mais cette fois-ci, l’éditeur a préféré ne pas multiplier les disques, et optera donc pour un téléchargement supplémentaire obligatoire.

Sur le site de Square Enix, on peut lire que les versions PS5 et Xbox Series nécessiteront une connexion internet pour « télécharger les données additionnelles afin de jouer à la version physique du jeu ».

On n’est pas tout à fait sur le même principe qu’une game-key card, qui ne contient presque rien, mais dans les faits, le résultat est assez similaire : si vous n’avez pas de connexion internet pour télécharger les données requises, vous ne pourrez a priori pas lancer le jeu. La faute à un jeu trop gourmand et à l’absence d’envie de multiplier les blu-ray. Tout se perd, dis donc.

Final Fantasy VII Revelation sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2 dès le 8 avril 2027.