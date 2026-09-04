Final Fantasy VII Revelation a beau avoir droit à une édition physique, vous aurez besoin d’un téléchargement supplémentaire

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Les fans des aventures de Cloud et compagnie peuvent être rassurés : Final Fantasy VII Revelation aura bel et bien droit à une édition physique, et même une édition collector au prix plus que discutable. Cependant, il y a un hic dans cette histoire.

Final Fantasy VII Revelation // Source : Square Enix

Alors que c’était l’occasion de mettre 3 blu-ray

Il est désormais loin le temps où Square Enix indiquait la présence de 2 blu-ray pour Final Fantasy VII Rebirth comme un élément marketing, censé évoquer quelques souvenirs d’antan. Aujourd’hui, les économies priment, et c’est pourquoi Final Fantasy VII Revelation ne tiendra pas entièrement sur la galette. Ce qui parait logique, dans la mesure où le jeu fera a priori plus de 130 Go si l’on se fie à la description de la version Switch 2. Mais cette fois-ci, l’éditeur a préféré ne pas multiplier les disques, et optera donc pour un téléchargement supplémentaire obligatoire.

Sur le site de Square Enix, on peut lire que les versions PS5 et Xbox Series nécessiteront une connexion internet pour « télécharger les données additionnelles afin de jouer à la version physique du jeu ».

On n’est pas tout à fait sur le même principe qu’une game-key card, qui ne contient presque rien, mais dans les faits, le résultat est assez similaire : si vous n’avez pas de connexion internet pour télécharger les données requises, vous ne pourrez a priori pas lancer le jeu. La faute à un jeu trop gourmand et à l’absence d’envie de multiplier les blu-ray. Tout se perd, dis donc.

Final Fantasy VII Revelation sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2 dès le 8 avril 2027.

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Jaquette de Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy VII Revelation
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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