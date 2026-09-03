Ghost of Yōtei Complete Edition s’attarde en vidéo sur son DLC narratif et son mode Ennemi public, avec Jin Sakai

Les deux fantômes réunis

Lorsque l’on regarde « Ennemi public », le prochain mode de jeu de Ghost of Yōtei, on se dit que PlayStation a le chic de « rogue-iser » ses jeux first party. God of War Ragnarok et The Last of Us Part II Remastered ont connu un contenu additionnel similaire, et lorsque l’on voit ce que ça va donner pour Atsu on se dit pourquoi pas.

Pour rappel, Ghost of Yōtei : Ennemi public est un mode de jeu solo roguelite dans lequel on incarne l’un des quatre personnages disponibles pour mener une série de contrats visant l’un des Six de Saito, à la difficulté croissante, tout en se renforçant petit à petit. Et avec l’argent récupéré en remportant (ou pas) le contrat en question, on débloque de quoi mieux démarrer un nouveau contrat, ainsi que des cosmétiques à utiliser dans les autres modes de jeu.

On voit ici comment est géré la mécanique de personnage, où chacun dispose de son équipement et de ses compétences. Outre Atsu, il y aura Oyuki, Nagato, le nouveau personnage du DLC dont on reparle plus bas, mais aussi et surtout Jin Sakai. Eh oui, le héros de Ghost of Tsushima revient pour botter des fesses, et ça fait plaisir.

Un aperçu du duo Atsu-Nagato pour le DLC

Abordons à présent le nouveau trailer du DLC de Ghost of Yōtei : « Echos de Sekigahara », lequel évoque quelques éléments narratifs d’une aventure qui mélangera le futur d’Atsu après les événements du jeu de base, mais également son passé.

C’est en effet l’occasion de voir la relation entre notre héroïne et Nagato, un homme qu’elle se serait bien épargnée de retrouver. Hélas, à cause de la menace que représente les Vipères, et à laquelle elle est directement confrontée, le Fantôme de Yōtei va devoir faire équipe avec lui.

Une histoire additionnelle qui, à n’en pas douter, devrait approfondir le personnage d’Atsu, tout en nous laissant livrer de nouvelles batailles épiques, comme celle se déroulant justement trois ans avant l’histoire principale, à Sekigahara.

Ghost of Yōtei Complete Edition ainsi que sa mise à niveau débarqueront le 1er octobre sur PS5.