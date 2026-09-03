Ghost of Yōtei Complete Edition s’attarde en vidéo sur son DLC narratif et son mode Ennemi public, avec Jin Sakai

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L’art du katana va certes surtout être mis en valeur dès demain avec la sortie d’Onimusha: Way of the Sword mais il ne faudrait pas oublier le retour prochain des aventures d’Atsu avec Ghost of Yōtei Complete Edition. Une édition bien nommée qui intégrera le futur DLC « Echos de Sekigahara » ainsi que le mode de jeu intitulé « Ennemi public ». Ces deux contenus additionnels s’accordent chacun un trailer pour en montrer un peu plus.

Ghost of Yotei // Source : Sony

Les deux fantômes réunis

Lorsque l’on regarde « Ennemi public », le prochain mode de jeu de Ghost of Yōtei, on se dit que PlayStation a le chic de « rogue-iser » ses jeux first party. God of War Ragnarok et The Last of Us Part II Remastered ont connu un contenu additionnel similaire, et lorsque l’on voit ce que ça va donner pour Atsu on se dit pourquoi pas.

Pour rappel, Ghost of Yōtei : Ennemi public est un mode de jeu solo roguelite dans lequel on incarne l’un des quatre personnages disponibles pour mener une série de contrats visant l’un des Six de Saito, à la difficulté croissante, tout en se renforçant petit à petit. Et avec l’argent récupéré en remportant (ou pas) le contrat en question, on débloque de quoi mieux démarrer un nouveau contrat, ainsi que des cosmétiques à utiliser dans les autres modes de jeu.

On voit ici comment est géré la mécanique de personnage, où chacun dispose de son équipement et de ses compétences. Outre Atsu, il y aura Oyuki, Nagato, le nouveau personnage du DLC dont on reparle plus bas, mais aussi et surtout Jin Sakai. Eh oui, le héros de Ghost of Tsushima revient pour botter des fesses, et ça fait plaisir.

Un aperçu du duo Atsu-Nagato pour le DLC

Abordons à présent le nouveau trailer du DLC de Ghost of Yōtei : « Echos de Sekigahara », lequel évoque quelques éléments narratifs d’une aventure qui mélangera le futur d’Atsu après les événements du jeu de base, mais également son passé.

C’est en effet l’occasion de voir la relation entre notre héroïne et Nagato, un homme qu’elle se serait bien épargnée de retrouver. Hélas, à cause de la menace que représente les Vipères, et à laquelle elle est directement confrontée, le Fantôme de Yōtei va devoir faire équipe avec lui.

Une histoire additionnelle qui, à n’en pas douter, devrait approfondir le personnage d’Atsu, tout en nous laissant livrer de nouvelles batailles épiques, comme celle se déroulant justement trois ans avant l’histoire principale, à Sekigahara.

Ghost of Yōtei Complete Edition ainsi que sa mise à niveau débarqueront le 1er octobre sur PS5.

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Jaquette de Ghost of Yōtei
Ghost of Yōtei
ps5

Date de sortie : 02/10/2025

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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