Street Fighter 6 : Yasmine virevolte dans sa première vidéo de gameplay, le personnage arrivera début août

Le premier personnage de l’Année 4 du jeu

Capcom dévoile aujourd’hui tout le moveset de Yasmine, qui sera donc le premier personnage de cette saison 4 pour Street Fighter 6. La jeune femme nous vient des Philippines, et doit son style de combat à son frère et son grand-père, qui est centré autour de l’Eskrima, qui mélange arts martiaux et port des armes, ce qui explique pourquoi elle se bat principalement avec son couteau (ou son « karambit » si l’on veut être précis) en plus de filer des grands coups de latte.

L’éditeur nous offre ici un aperçu complet de ses possibilités, avec son premier costume alternatif, sans passer par des cinématiques où le personnage est mis en scène (comme c’était le cas pour les précédents DLC), étant donné que cette saison 4 laisse de côté le mode World Tour. Capcom nous informe également que Yasmine sera disponible dans Street Fighter 6 dès le 3 août prochain.

Pour rappel, après elle, ce sera au tour d’Arjun de faire son entrée durant l’automne, avant Tifa au début de l’année prochaine. Le Season Pass se terminera sur la sortie de Bosch au printemps 2027.

Street Fighter 6 est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, et Nintendo Switch 2.