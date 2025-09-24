Stranger Than Heaven offre une courte plongée musicale dans ses coulisses de développement

Le jazz, c’est déjà un peu le paradis

On ne sait que depuis cet été que Project Century est devenu Stranger Than Heaven, et on ne sait pas beaucoup de choses non plus. À part un vague contexte scénaristique, quelques images et une note d’intention sur un titre action-aventure où la baston va régner, presque tout reste à découvrir. Et ce n’est pas forcément la vidéo du jour qui s’en occupera même si ça fait toujours plaisir de voir l’intérieur des studios.

On voit donc ici des séquences de développement, entre modélisation des personnages et des décors, travail sur les animations et sur les cutscenes ainsi que des séances de motion capture. Tout cela sans commentaire supplémentaire de membres de l’équipe.

La vidéo est en effet uniquement accompagnée par un bon vieux morceau jazzy provenant du jeu, et déjà aperçu dans le trailer d’annonce, avec là aussi quelques passages de ce petit concert.

Ce sera d’ailleurs tout pour cette intervention de Stranger than Heaven qui, rappelons-le, ne déboulera pas avant l’année fiscale 2026-2027, soit pas avant le 1er avril 2026.