Stranger Than Heaven offre une courte plongée musicale dans ses coulisses de développement
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Fauchinou
Tandis que la licence Yakuza/Like a Dragon paraît plus que jamais immortelle à l’annonce d’un nouveau remake et du re-retour d’anciens opus sur consoles actuelles, Ryū ga Gotoku Studio ne s’arrête pas là. Le RGG Summit de la nuit dernière fut l’occasion de montrer quelques bribes de Stranger than Heaven, leur future production elle aussi axée action-aventure. Le studio japonais nous propose en effet une visite plutôt originale des locaux, laissant dévoiler une poignée d’images par ci par là.
Le jazz, c’est déjà un peu le paradis
On ne sait que depuis cet été que Project Century est devenu Stranger Than Heaven, et on ne sait pas beaucoup de choses non plus. À part un vague contexte scénaristique, quelques images et une note d’intention sur un titre action-aventure où la baston va régner, presque tout reste à découvrir. Et ce n’est pas forcément la vidéo du jour qui s’en occupera même si ça fait toujours plaisir de voir l’intérieur des studios.
On voit donc ici des séquences de développement, entre modélisation des personnages et des décors, travail sur les animations et sur les cutscenes ainsi que des séances de motion capture. Tout cela sans commentaire supplémentaire de membres de l’équipe.
La vidéo est en effet uniquement accompagnée par un bon vieux morceau jazzy provenant du jeu, et déjà aperçu dans le trailer d’annonce, avec là aussi quelques passages de ce petit concert.
Ce sera d’ailleurs tout pour cette intervention de Stranger than Heaven qui, rappelons-le, ne déboulera pas avant l’année fiscale 2026-2027, soit pas avant le 1er avril 2026.
Cet article peut contenir des liens affiliés