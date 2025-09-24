Yakuza Kiwami 3 est désormais officiel, et cette version embarquera du contenu inédit avec une toute nouvelle aventure
Cette nuit se tenait le RGG Summit, la conférence annuelle de Ryū ga Gotoku Studio qui permet de fair ele point sur tous les projets en cours au sein du studio. Cette année, peu de jeux vraiment inédits à se mettre sous la dent, mais pas mal de choses en provenance du passé, à commencer par un projet dont l’existence ne faisait désormais aucun doute étant donné que le site du studio avait vendu la mèche.
Yoshitaka Mine a droit à sa propre aventure
Yakuza Kiwami 3 est donc désormais bien réel, et si le voir être annoncé n’est pas une surprise, RGG Studio avait tout de même de quoi nous étonner. Car ce n’est pas qu’une simple resucée du troisième épisode qui est promise ici.
Le studio veut également vous faire découvrir une nouvelle aventure avec le contenu Dark Tides, qui est décrit comme un jeu séparé de Yakuza Kiwami 3, tout en étant compris dans le lot lorsque vous achetez ce dernier.
Dans cette nouvelle expérience, on suit les aventures de Yoshitaka Mine, tout aussi énervé que ce bon vieux Kazuma Kiryu, si ce n’est plus. Une manière d’en apprendre davantage sur ce personnage en adoptant son point de vue, dans une campagne séparée du jeu principal.
Pour ce qui est de Yakuza 3 en lui-même, attendez-vous à des scènes inédites ainsi qu’à une refonte globale de l’expérience, qui englobera quelques activités annexes en plus de celles déjà présentes dans le jeu de base. En plus de la bande-annonce massive qui a été publiée pour le jeu, Sega et RGG Studio ont aussi mis en ligne deux vidéos qui s’attardent sur le système de combats des deux expériences.
Ce Yakuza Kiwami 3 & Dark Tides sera disponible sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 dès le 12 février 2026. Il sera vendu au prix de 59,99 €, tandis qu’une édition Deluxe avec des bonus numériques sera proposée à 74,99 €. Vous y trouverez :
- Pack de tenues légendaires :
- Ensemble de tenues de personnages légendaires
- Ensemble de t-shirts originaux
- Pack de mecs et nana légendaires :
- Pack de mecs légendaires
- Pack de nanas légendaires
- Pack de personnalisation des gonz de Ryukyu :
- Ensemble de vestes
- Ensemble de personnalisation de moto
- Pack de personnalisation de téléphone :
- Ensemble de fonds d’écran verrouillé pour téléphone
- Ensemble de styles de téléphone à clapet
- Ensemble de décorations pour téléphone à clapet
- Pack de musiques légendaires
