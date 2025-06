Persona 4 Revival et Stranger Than Heaven ne sortiront pas avant le 1er avril 2026, au plus tôt

Pas de sortie en 2025

N’attendez pas Persona 4 Revival et Stranger Than Heaven avant un bout de temps, voire un an. C’est ce que l’on déduit d’une présentation du calendrier à venir pour Sega, qui indique que cette année fiscale sera surtout centrée sur la sortie de Sonic Racing: CrossWorlds et RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army, en plus de nombreux portages Switch 2 et d’un retour de la licence Football Manager à l’automne 2025. Et c’est « tout » pour cette période qui va s’étaler jusqu’au 31 mars 2026, date de la fin de l’année fiscale en cours.

Persona 4 Revival et Stranger Than Heaven sont bel et bien mentionnés sur ce même calendrier, mais avec une mention qui indique qu’ils ne sortiront pas avant l’année fiscale 2027, qui démarrera le 1er avril 2026.

Précisons qu’il n’est pas assuré que ces deux jeux sortent durant l’année fiscale 2026-2027, puisqu’ils pourront également arriver plus tard. Une année durant laquelle Sega sortira au minimum 4 gros jeux, dont un lié à une licence plutôt européenne (sans doute Football Manager) et une autre « historique » (Golden Axe, Shinobi, Crazy Taxi… les choix sont nombreux).

En somme, la date de sortie des deux titres n’est pas encore assurée, et cela se ressentait un peu dans la présentation de Persona 4 Revival, qui n’a montré que de brèves images, simplement dans le but d’officialiser son existence qui n’était plus un secret pour personne. L’attente promet donc d’être encore un peu longue.