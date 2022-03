Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin connait un lancement difficile au Japon

Malgré la puissance de la marque Final Fantasy, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin a eu du mal à remporter l’adhésion des fans avant sa sortie, même si les démos ont prouvé que le jeu avait tout de même quelques aspects intéressants à proposer. Il n’y a donc rien de bien étonnant aujourd’hui à apprendre que ce spin-off signe l’un des plus mauvais démarrages pour la licence au Japon (du moins pour les spin-offs).

Retail launch of Final Fantasy Origins in Japan is among the worst for a Final Fanasy spin off, with only a couple of Wii games doing worse.

Its a poor launch in comparison to the NiOh games too, with less than half the launch of either NiOh game. pic.twitter.com/9ZjbMZQn3a

— Game Data Library (@GameDataLibrary) March 24, 2022