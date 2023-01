Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin illustre son ultime DLC avec un invité de taille

L’aventure de Jack Garland touche à sa fin. En plus de son périple effectué dans le jeu principal, le bougre aura eu droit à deux DLC avec des défis et des classes supplémentaires, mais le Season Pass du jeu nous avait promis un dernier contenu avec Different Future. L’ultime DLC est en route pour Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, et Square Enix nous en offre un long aperçu avant de nous lancer dans cette dernière bataille.

Un peu de Final Fantasy II au programme

L’Empereur, un ennemi bien connu des fans de la série puisqu’il est l’antagoniste dans Final Fantasy II, viendra fourrer son nom dans les affaires de Jack et compagnie, qui avaient déjà assez bien de problèmes avec les ennemis du Chaos, autrement dit les Luféniens.

Ce DLC apportera également de nouvelles classes avec l’Artilleur, le Rôdeur ou encore le Flambeur. On retrouvera aussi des nouvelles fonctionnalités à la Forge, et certainement des nouvelles armes et ennemis au passage.

Pour rappel, Different Future est compris dans le Season Pass est sortira le 27 janvier prochain. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur le jeu.