Tiny Tina’s Wonderlands

Tiny Tina’s Wonderlands est un spin-off de la célèbre licence Borderlands développé par Gearbox Software et édité par 2K. Proposant un univers plus fantasy dont les inspirations font échos au DLC Tiny Tina et la Forteresse du Dragon de Borderlands 2, le titre promet une expérience digne d'une production AAA incluant un long scénario, de la coop jusqu'à quatre joueurs/joueuses, du contenu endgame, une personnalisation plus précise que dans la série principale, l'intégration de la magie en plus des traditionnelles armes à feu ainsi qu'une dimension RPG plus poussée.