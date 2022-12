Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin : Le DLC Different Future sortira le 27 janvier 2023

Lancé en mars 2022 sur PC et consoles, la saga Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin va (enfin ?) s’achever. Après avoir accueilli les extensions Trials of the Dragon King l’été dernier et Wanderer of the Rift fin octobre, le troisième et ultime DLC de l’action-RPG développé par Team Ninja et édité par Square Enix, Different Future, sera disponible le 27 janvier 2023.

Le Central Lufénien vous ouvre ses portes

Si on sait encore peu de choses sur ce DLC, autant en matière de contenu que de narration, le site officiel du titre indique que Jack et ses alliés vont être amenés à explorer un lieu situé dans un espace-temps différent du leur. Appelé le Central, il s’agit de la ville d’où les Luféniens observaient les dimensions avant que les actions d’une des leurs aient entrainé sa chute à cause de son obsession pour la suppression de tout pouvoir mystique quel qu’il soit.

En attendant d’en apprendre davantage, rappelons que Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin est jouable sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S et que ceux et celles possédant son Season Pass pourront accéder sans surcoût à l’extension Different Future d’ici un peu plus d’un mois.