Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin arrive sur Steam et baisse définitivement son prix

D’abord présenté comme une exclusivité temporaire de l’Epic Games Store, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin va bientôt débarquer sur la plateforme de Valve et ce plus d’un an après sa sortie initiale. Depuis l’année dernière, le jeu s’est enrichi de trois DLC massifs qui sont venus clore une bonne fois pour toutes l’histoire de Jack et des siens, et c’est pourquoi Square Enix décide aussi de baisser le prix du jeu afin de lui offrir une seconde jeunesse.

Toujours plus de CHAOS, mais moins cher

Dès le 6 avril prochain, vous pourrez donc acheter Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sur Steam, mais il ne faudra a priori pas attendre jusque là pour avoir droit à une réduction sur le prix du jeu de base.

Square Enix nous informe qu’une baisse de prix définitive devrait avoir lieu dans le courant de la journée, à un tarif qui va bientôt être actualisé. On suppose que le jeu sera maintenant vendu aux alentours d’une vingtaine d’euros, de quoi convaincre plus aisément un nouveau public qui voudrait tenter cette aventure certes imparfaite mais divertissante.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur le jeu.